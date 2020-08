Un nouveau lot de jeux destinés à la prochaine console Astro City Mini de Sega vient d’être révélé dans un livestream, portant le nombre total de jeux connus à 23.

Il y aura 36 jeux sur la machine au total, donc nous commençons à avoir une assez bonne image de la programmation globale. Voici les titres nouvellement annoncés, ainsi que ceux dont nous avions déjà entendu parler.

Annoncé le 20 août 2020:

Bonanza Bros

Colonnes

Coton

Crack Down

ESWAT

Gagner du terrain

Ichidant-R

Puyo Puyo

Danseur fantôme

Shinobi



Wonder Boy

Wonder Boy dans Monster Land

Wonder Boy III: repaire de monstres

Déjà annoncé:

Syndrome extraterrestre

Tempête extraterrestre

Hache d’or

Golden Axe: La vengeance de l’additionneur de la mort

Colonnes II

Bord sombre

Puzzle et action: Tant-R

Chasseur Virtua

Zone fantastique

Bête modifiée

Tout comme la Neo Geo Mini de SNK, cette nouvelle console devrait venir avec son propre écran et tous ces jeux seront préchargés; les jeux restants, soit 36 ​​au total, seront annoncés ultérieurement. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez continuer et sécuriser votre précommande dès maintenant.

L’idée d’avoir votre propre armoire Astro City à la maison vous fait-elle vraiment exploser d’enthousiasme? Faites-nous savoir si vous en obtiendrez un avec un commentaire ci-dessous.