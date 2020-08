Voici 25 détails que vous avez peut-être manqués dans l’adaptation farfelue du dessin animé classique.

La famille Addams n’est pas tant un film, mais une série de courts métrages sombres et comiques, lâchement bouclés par l’intrigue globale: un trio d’escrocs volent la fortune de la famille Addams en se faisant passer pour l’oncle Fester présumé mort.

Mais c’était approprié, car la bande dessinée originale de Charles Addams, qui a souvent été diffusée dans The New Yorker, était également une série de gags uniques à panneau unique. Et en plus, ces moments isolés et décousus ont fini par être les meilleures parties du film. Qu’il s’agisse des dernières tentatives de mercredi pour tuer Puggsley, ou de la répression trempée d’acide de Morticia, ou de Gomez et Fester dansant la Mamushka, ces scènes sont gravées dans nos mémoires.

Le film de 1991, ainsi que la suite de 1993 Addams Family Values, ont placé la barre haute pour le casting. Compte tenu des talents d’Angelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd et Christina Ricci (à son tour de star), il ne serait peut-être pas possible de mieux jouer un film. Voici 22 œufs de Pâques et des faits amusants pour la famille Addams, qui est maintenant en streaming sur Netflix.