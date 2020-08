La eShop de Nintendo Commutateur, c’est-à-dire que le magasin numérique de la console hybride, n’arrête pas d’ajouter de nouveaux titres semaine après semaine, de tous genres et de toutes caractéristiques, et aujourd’hui c’est devenu un environnement dans lequel on peut trouver un grand nombre de ces jeux de court indépendants. Ainsi, l’un de ces jeux qui rejoindra bientôt le catalogue sera Même les Océan, une aventure narrative avec des éléments des plateformes qui arriveront ensuite 21 août 2020, mais bien qu’il reste encore quelques jours disponibles, nous pouvons voir comment seront vos premières minutes de jeu.

Même l’Océan affiche ses 26 premières minutes dans un nouveau gameplay

De nombreux joueurs, avant de décider de payer pour un titre spécifique, surfent sur les réseaux à la recherche de matériel qui leur montre ce que ce titre peut offrir. A cette occasion, grâce à la chaîne YouTube du Nintendo Hall, on peut voir quelles seront les 26 premières minutes de jeu d’Even the Ocean, un titre que les amateurs d’aventures narratives devraient mettre dans leur mire (du moins s’ils sont intéressés après avoir vu le gameplay qui nous vient maintenant). Par conséquent, comme nous pouvons le voir, son récit sera son point le plus fort, mais nous observons également comment il est représenté avec des éléments des plates-formes, donc un défi supplémentaire est ajouté. Il faut être attentif pour continuer à avancer dans cette histoire!

De cette façon, il ne reste plus grand-chose à ceux qui s’intéressent à Even the Ocean pour en obtenir une copie numérique via l’eShop. Et vous, connaissiez-vous ce titre avant ou venez-vous de découvrir son existence et maintenant il est dans votre ligne de mire?

