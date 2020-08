Nous avons joué au PGA Tour 2K21 et dans ces premières impressions, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu de sport 2K et les auteurs du Golf Club, avec lesquels nous avons également discuté pour dissiper nos doutes. Si vous êtes un fan de golf, préparez-vous ce qui promet.

Développé par une équipe déjà expérimentée dans le monde des jeux de sport, chez 3DJuegos nous avons eu l’occasion non seulement de jouer au PGA Tour 2K21, mais aussi de discuter avec les auteurs de ce jeu vidéo de golf qui a tout ce dont vous avez besoin pour vous ravir. de ceux qui sont passionnés par ce sport.

Travail du studio qui a donné vie au Golf Club, dans cette production 2K Sports j’ai trouvé un titre bien équilibré qui a entre autres atouts, le servir d’entrée à ces joueurs qui ne connaissent pas grand-chose à ce sport, car c’est aussi une expérience appropriée pour les plus assidus du genre. C’est quelque chose qui, selon les mots de son directeur créatif, Josh Muise, « a été le plus difficile de ce nouvel opus ».

Il n’est pas nécessaire d’être un as du fer et du bois pour profiter de ce jeu, oui, comme vous pouvez le voir une fois que vous avez atteint les commandes du jeu. Un simple tutoriel nous apprend de manière rapide et agréable comment gérer les différents coups, le vent et l’inclinaison du terrain parmi d’autres petits détails vraiment bien expliqués, ce que beaucoup apprécieront. Et dans la veine des autres jeux de sport 2K, il y aura également de nombreuses options de personnalisation afin que nous puissions créer le golfeur de nos rêves. Ce que j’ai fait immédiatement.

MyPlayer

Vous n’allez sûrement pas faire un aigle mais assurez-vous de ne pas gâcher le birdie

Cet éditeur vous permet de créer un homme ou une femme à votre goût avec de nombreuses options de personnalisation du visage et du corps, en pouvant sélectionner votre nationalité et la main dominante. En ce qui concerne la garde-robe, le nouveau jeu de golf 2K offre un large éventail de possibilités, en comptant sur des marques sous licence reconnues comme Adidas, Ralph Lauren ou Under Armour parmi une large sélection. Pour les clubs c’est plus ou moins pareil, notre sac de 14 est licencié par Callaway ou Wilson. Cependant, contrairement à ce qui se passe avec les articles de garde-robe, chacun de ces clubs a ses propres statistiques telles que la flexibilité et le contrôle de la distance.

L’éditeur de champ offre des possibilités infinies pour se perdre pendant des heures

Pour simplifier le processus de sélection, un code couleur a été choisi qui les regroupe selon leur valeur et leur efficacité. Les vêtements et les clubs devront être débloqués tout au long de votre progression au fur et à mesure que vous remplissez des objectifs, que vous vous qualifiez pour des championnats, que vous les gagnez ou que vous utilisez la monnaie du jeu. Vous pensez peut-être à NBA 2K20 et à son système de micro-paiement controversé en ce moment. Heureusement, il ne semble pas que PGA Tour 2K21 va suivre ses traces et dans peu de temps vous aurez suffisamment de liquidités pour obtenir de nouveaux accessoires dans un relation bien ajustée entre le temps investi et la récompense.

Depuis son menu principal, PGA Tour 2K21 offre la possibilité de pratiquer autant de fois que l’on veut les différents coups et situations qui se déroulent sur son herbe millimétrée. De plus, nous pouvons jouer à des jeux individuels ou même avec quatre amis en local dans un circuit de notre choix. Une fois que vous êtes sûr de vous, il est temps de vous lancer dans la vraie compétition. Votre carrière sur le PGA Tour commence par le bas, dans un match de qualification sur le circuit Q-School, vous vous mesurez contre d’autres adversaires de niveau amateur. En étant dans le top 50, vous passez à l’étape suivante du circuit de Korn Ferry avec six épreuves dans lesquelles vous devez vous qualifier parmi les 25 premiers pour atteindre le plus haut classement, le circuit professionnel américain, allez, le PGA Tour.

Les caractéristiques du jeu 15 domaines différents, quelque chose qui peut être insuffisant pour les amateurs de golf de ce côté-ci de l’Atlantique qui ne verront pas les circuits de l’European Golf Tour ou les Masters comme Augusta ou Saint Jude, probablement l’événement le plus important du monde du golf avec la Ryders Cup, comme je dis toutes deux absentes puisque le titre se concentre exclusivement sur cette compétition américaine. Cependant, la grille des joueurs licenciés compte quelques bons noms parmi lesquels le public espagnol reconnaîtra le pas si « gamin » Sergio Garcia. Malheureusement ils ne seront pas jouables puisqu’ils ont décidé de se concentrer davantage sur le mode MyPlayer.

Un grand nombre de marques reconnues sont présentes au PGA Tour 2K21

Au fur et à mesure que nous progressons en tant que golfeurs professionnels, nous passerons au niveau supérieur en remportant des championnats et des classements. Cela incitera certains sponsors à nous regarder et à nous offrir contrats de parrainage. Grâce à ces contrats, nous serons en mesure de relever des défis optionnels à différents degrés de difficulté qui accorderont des récompenses plus importantes en fonction du niveau du défi. Sur le tapis PGA Tour 2K21 est un titre qui n’est pas seulement gentil avec le nouveau venu, mais offre également une expérience complète aux joueurs aguerris permettant d’ajuster parfaitement les coups. De cette façon, nous pouvons sélectionnez notre coup entre normal, pitch, flop, splash ou chip. Le swing a été modifié par rapport au Golf Club et les facteurs de difficulté par parcours ont été éliminés pour donner une plus grande pertinence au niveau de défi choisi par l’utilisateur, facilitant le succès des joueurs dans des niveaux plus simples.

Avant de frapper, vous pouvez pratiquer votre swing pour trouver le bon swing. Le système est basé sur l’observation de la posture du joueur, le balancement du club et les aides d’interface qui proposeront le coup et le club les plus adaptés à chaque circonstance, bien qu’il y ait la possibilité de choisir un autre club et ainsi d’exécuter coups à votre goût. Une barre en bas de l’écran donne à l’utilisateur une idée de la force avec laquelle il frappera la balle tandis que, sur le côté droit du moniteur, on peut voir l’angle du coup. Ici, les joueurs plus expérimentés peuvent entrer dans un mode de jeu. frappe avancée qui vous permet d’ajuster le loft du coup et d’exécuter des coups avec effet donnant un fondu ou un tirage à la balle.

La caméra nous permet d’observer à l’avance l’endroit approximatif où la balle tombera après le coup, en pouvant observer la pente du green ou des bunkers et lacs dans notre trajectoire. Bien sûr, le vent C’est un facteur à prendre en compte et il sera toujours présent dans l’interface avec un compteur de direction et de vitesse exprimé en miles par heure.

Façonner votre champ de rêve

Techniquement, le comportement de la physique du ballon se démarqueQuelque chose qui vient du Golf Club est le créateur de terrain de PGA Tour 2K21. Le titre offre la possibilité de créer nos propres scénarios, de les enregistrer pour un usage personnel ou de les partager avec la communauté via un éditeur complet dans lequel vous plonger pendant des heures en configurant le terrain, l’élévation du trou et la distance qui les sépare en sélectionnant entre huit écosystèmes différent pour leur donner de la personnalité. Sans aucun doute, avoir maintenu et amélioré cet éditeur est un succès puisque la communauté pourra étendre l’expérience au-delà de ces 15 domaines sous licence. De plus, les parcours générés dans The Golf Club 2019 par les utilisateurs peut être importé à ce titre bien que, comme le soulignent ses auteurs, en raison des améliorations apportées par l’éditeur, il est conseillé aux utilisateurs de revoir leurs mises en page avant de les publier.

Dans ce sens, l’intention de soutenir le jeu dans le après lancement avec de nouveaux champs et modes de jeu, bien que les contenus spécifiques auxquels on peut s’attendre n’aient pas été clarifiés. Sur la technologie qui donne vie à ce jeu de golf, PGA Tour 2K21 s’appuie sur le moteur graphique polyvalent Unité, qui obtient un bon résultat dans la modélisation du personnage principal mais est quelque peu précaire dans la représentation du public ou de la végétation. Techniquement, il met en évidence le comportement de la physique du ballon et comment il interagit avec les différentes surfaces et éléments de la scène sans négliger les conditions météorologiques telles que l’humidité qui affectent son comportement.

Laissez-moi vous en parler en quelques impressions car du studio il a été précisé que la version en notre possession du PGA Tour 2K21 est pratiquement la même qui verra le jour Le 21 août En l’absence d’un petit patch qui sortira dans les prochains jours et qui, je l’espère, résoudra le popping de certains éléments de la scène. Quelque chose qui nuit un peu au travail de cartographie de terrain réalisé par les drones pour le PGA Tour 2K21.

Ce qui est parfaitement recréé sont les célébrations de notre avatar quand il s’agit d’obtenir un birdie ou un aigle et sa déception face à un bogey quand, sur le green, nous sommes confrontés à un seul coup pour atteindre la normale du trou. Ces animations sont accompagnées du son ambiant du public et des voix off bien conçues en anglais des commentateurs Luke Elvy et Rich Beem. Sur la possibilité d’avoir une version pour realité virtuel Comme il y en avait au Golf Club, les auteurs du PGA Tour 2K21 excluent pour l’instant cette option, mais il se peut qu’elle en soit à l’avenir.

