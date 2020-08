Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le retard de Halo Infinite a soulevé de nombreux doutes non seulement pour les fans, mais pour tout l’environnement du jeu vidéo, simplement parce que c’est l’un des projets les plus importants qui allaient faire ses débuts avec la Xbox Series X et montrer de quoi il serait capable. tellement de puissance dans une seule console. Cela n’a généré que des spéculations sur le processus de développement qui ont été renforcées après la publication d’un rapport indiquant que diverses causes ont forcé 343 Industries à retarder le titre. Parmi ces problèmes figure la priorité accordée à la série télévisée Halo, qui a eu des conséquences néfastes sur le développement de Halo Infinite; cependant, aujourd’hui 343 Industries a nié cette version, bien qu’elle n’ait pas complètement éliminé les doutes.

Selon les informations d’une source qui a déclaré à Brad Sams sous couvert d’anonymat, l’émission télévisée Halo, qui serait dirigée par Showtime, aurait distrait l’équipe de développement de 343 Industries, car elle aurait une priorité plus élevée. que le jeu vidéo, négligeant ainsi les progrès et respectant les dates convenues.

Dans le cas où vous l’avez manqué: 343 Industries a promis d’améliorer les graphismes du jeu.

Peu de temps après avoir généré un écho, un porte-parole du studio 343 Industries a approché IGN pour clarifier la question et nier que l’émission télévisée de la série ait eu un impact négatif sur Halo Infinite. Le porte-parole a déclaré qu’il s’agissait de « projets complètement indépendants », donc ils ne représentaient aucune « distraction », comme le révèle le rapport.

«343 Industries dispose d’une équipe transmédia qui travaille à Showtime sur la création et la production de l’émission télévisée Halo. Ce groupe est distinct de l’équipe de développement Halo Infinite. Ce sont 2 projets complètement indépendants avec un leadership et des équipes dévoués qui n’ont pas d’impact l’un sur l’autre », a déclaré le développeur à IGN.

Le porte-parole de 343 Industries a laissé certaines questions sans réponse

Cependant, ce que le porte-parole n’a pas clarifié concerne les affirmations sur les complications que le projet a connues en raison de l’externalisation ou de l’embauche d’équipes externes pour aider au développement du jeu, mais que cela a en fait représenté un problème de coordination et que en fin de compte, ils ont contribué à la baisse du développement.

Il y a beaucoup d’incertitude sur l’équipe à qui la franchise Microsoft est confiée. Peu de temps après avoir reconnu qu’il y avait du travail à faire sur le titre, 343 Industries a annoncé qu’elle recevrait le soutien du studio extérieur Sperasoft. L’externalisation n’est pas mauvaise; en fait, presque toutes les grandes productions s’appuient sur cette pratique pour réaliser leurs projets, et quelques exemples sont The Last of Us: Part II et Call of Duty. Cependant, cette pratique aurait causé des problèmes dans Halo Infinite grâce en grande partie à un manque de coordination.

Que pensez-vous de l’état de développement de Halo Infinite? Pensez-vous que 343 Industries parviendra à livrer un titre Halo digne grâce au temps gagné du retard de lancement? Dites le nous dans les commentaires.

Nous profitons de cette occasion pour vous dire qu’avant de retarder Halo Infinite, 343 Industries ferait ses débuts dans la campagne, puis le multijoueur arriverait. En fait, après le retard final des 2 composants, il a été révélé que Microsoft envisageait même de publier le titre en partie, mais a finalement préféré le retarder complètement.

Halo Infinite sera disponible dans le courant de 2021 sur Xbox One, Xbox Series X et PC. Sachez qu’il sera également disponible gratuitement pour tous les utilisateurs du Xbox Game Pass. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source