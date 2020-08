Avec une nouvelle saison de Call of Duty Modern Warfare et Warzone, de nombreuses nouvelles armes, opérateurs et bien plus encore! Voici 4 choses à surveiller dans la saison 5.

Nouvelles armes

La saison 5 verra deux nouvelles armes ajoutées à Modern Warfare et Warzone.

APC9 (SMG)

Tout d’abord, l’APC9. L’APC9 est un SMG qui peut être vu entre les mains des soldats les plus proches et les plus à droite de cette image. Cette arme est dans le code du jeu depuis environ deux saisons maintenant, nous nous attendions donc à le voir depuis un certain temps. Cependant, la saison 5 semble être la date à laquelle l’APC9 sera ajouté.

AN94 (AR)

Deuxièmement, l’AN94. L’AN94 est un fusil d’assaut qui peut être vu entre les mains du soldat le plus éloigné de cette image, ou de plus près chez tous les opérateurs de l’image ci-dessous. En outre, l’AN94 est également dans le code des jeux dans un état de fonctionnement.

Inspection d’arme

Enfin, nous avons pu voir des inspections d’armes ajoutées à Modern Warfare et Warzone. C’est quelque chose que de nombreux fans ont demandé, et avec la possibilité de placer des autocollants sur votre arme, ne pas pouvoir l’inspecter signifie que parfois vous ne pouvez même pas les voir. Encore une fois, c’est quelque chose qui est dans le code du jeu depuis longtemps et l’animation a été divulguée. Il est donc là et pourrait arriver dans la saison 5.

Nouveaux opérateurs

La saison 5 verra l’ajout de trois nouveaux opérateurs. Ce sont des membres de la «Shadow Company» et pourraient donc être un nouveau groupe d’opérateurs. L’image ci-dessus montre les opérateurs Rozlin «Roze» Helms, Marcus «Lerch» Ortega et Velikan. Les trois opérateurs devraient arriver dans la saison 5, mais nous ne savons pas quels seront les lots de magasins ou inclus dans le Battle Pass.

Modifications de la carte de la zone de guerre

Enfin, nous sommes presque assurés de voir quelques changements de carte de Warzone dans la saison 5. Il semble que le stade sera ouvert et deviendra accessible d’une certaine manière; tandis qu’il peut aussi y avoir un train qui circule autour de la carte contenant du butin. Bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, il s’agit d’informations qui ont été divulguées et se trouvent dans les fichiers du jeu. Avec l’ouverture du stade, nous pourrions également voir cela inclus comme une nouvelle carte Gunfight ou multijoueur. La saison 5 de Modern Warfare and Warzone devrait être lancée le 5 août à 2 h 00 HNE.

