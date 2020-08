Une étude de DFC Intelligence a révélé des statistiques intéressantes sur la consommation de jeux vidéo.

Le monde des jeux vidéo est l’une des industries culturelles qui plus d’argent dans le monde et son impact continue d’augmenter d’année en année. L’enfermement souffert à cause du coronavirus révélé à nouveau sa force et ils sont devenus essentiels pour divertir la population dans les moments difficiles. Maintenant, grâce à une étude de Intelligence DFC, nous avons de nouvelles données sur son immense succès.

DFC Intelligence se consacre à analyser le secteur des jeux vidéo et sont spécialisés dans la prévision du comportement du marché. Maintenant, ce cabinet de conseil a réalisé une étude qui dit que 3,1 milliards les gens dans le monde jouent aux jeux vidéo. Cela signifie autour du 40% de la population mondiale jouer régulièrement à des jeux vidéo.

La chose curieuse à propos des données, même si elles ne surprennent probablement pas plus d’un utilisateur, c’est que, sur ces 3,1 milliards, seulement 8% Ce sont des consommateurs dévoués de consoles. Bien sûr, les consoleros sont les joueurs qui plus de dépenses en moyenne. Une autre donnée intéressante est le nombre d’utilisateurs par régions du monde et le sommet est le suivant: l’Asie mène avec 1,42 milliard et suit L’Europe avec 668 millions; puis l’Amérique latine avec 383 millions et l’Amérique du Nord avec 261 millions.

Ce qui ressort également de l’étude, c’est que 1,5 milliard de personnes sont joueurs sur PC, mais le rapport souligne que beaucoup de ces joueurs sont également des utilisateurs de consoles et d’appareils mobiles. Au fait, comme pour le marché mobile, les trois régions du monde qui consomment le plus de jeux mobiles sont l’Asie avec 53% du total, l’Europe avec 17% et l’Amérique latine avec 11%. Bien entendu, au vu du succès absolu de l’industrie, il est normal que les joueurs aient du mal à comprendre la possible augmentation du prix des jeux vidéo dans la prochaine génération.

Le secteur du jeu vidéo aussi a été affecté en raison de la crise sanitaire mondiale et, en Espagne, le gouvernement a approuvé un plan de choc avec diverses mesures économiques, afin que l’industrie puisse se remettre du marasme. Désormais, la plupart des studios font du télétravail, s’habituant à un nouvel environnement. En plein confinement, certains développeurs ont montré leurs nouveaux espaces de travail chez eux.

Plus d’informations sur: la consommation de jeux vidéo, l’intelligence DFC, les joueurs et l’industrie du jeu vidéo.

