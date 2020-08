DreamHack a couronné son deuxième champion NA West Fortnite.

Avec une portion de 250 000 USD en jeu, la région NA West a participé au deuxième tournoi mensuel Fortnite de DreamHack. La compétition a débuté par des qualifications ouvertes jeudi. Dans l’ensemble, les joueurs ont concouru pendant plus de neuf heures collectivement dans l’espoir d’atteindre la grande finale. Les joueurs de NA West ont surpris ces derniers temps avec ses meilleurs joueurs, dont le champion du mois dernier 100T Arkhram, NRG EpikWhale, EP wavyjacob, XTRA Middi et bien d’autres.

La grande finale a offert six matchs aux joueurs pour accumuler autant de points que possible. Jetons un coup d’œil à qui s’est présenté au moment le plus important lors de la deuxième finale ouverte en ligne de NA West DreamHack.

4DRStorm remporte la victoire

Le vétéran de Fortnite et finaliste de la Coupe du monde 4DRStorm a remporté la première place après six matchs intenses de la grande finale. Il a compilé 342 points avec une Victory Royale et 27 éliminations. 4DRStorm a été sur une lancée ces derniers temps, remportant une Solo Cash Cup le mois dernier et prenant la 15e place de la finale de juillet DreamHack. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’éclate avec sa première victoire significative dans un tournoi solo à enjeux élevés.

4DRStorm a remporté le grand prix de 4 K $ USD en raison de son impressionnant affichage de Fortnite et a rejoint 100T Arkhram dans le cercle des gagnants de NA West. Terminer juste en dessous du champion DreamHack était un autre finaliste de la Coupe du monde de Fortnite. NRG EpikWhale n’a pas besoin d’être présenté compte tenu du nombre de victoires et de placements élevés qu’il a réussi depuis qu’il est devenu joueur professionnel. Il a terminé avec 304 points et 14 éliminations, remportant 2 000 $ US.

Un autre favori de NA West Daddy a complété le top trois avec 295 points. Les joueurs de NA East Whofishy et nanolite ont respectivement pris la quatrième et la cinquième place. Voyez où tous les finalistes ont atterri dans le classement ci-dessous.

Gagnants du jeu

Jeu 1 – Papa favs

Jeu 2 – Glacé

Jeu 3 – Nanolite

Jeu 4 – 4DRStorm

Jeu 5 – Glacé

Jeu 6 – KadenOX

1ère place Champion DreamHack 🏆 (4000 $) pic.twitter.com/GBmoq0StLX – Storm (@ 4DRStorm) 8 août 2020

Félicitations à 4DRStorm pour une performance exceptionnelle dans le deuxième DreamHack Online Open avec Fortnite. La compétition reprend dans deux semaines avec l’Europe et NA East.

Revenez ici à ESTNN pour une couverture continue!

