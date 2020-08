Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le moment est venu et demain, le 18 août, est marqué comme le jour où nous verrons enfin le lancement de Microsoft Flight Simulator, livraison de la franchise légendaire de simulateurs de vol qui a déjà captivé les critiques et se prépare à le faire la même chose avec les joueurs. Comme vous le savez, la première escale de ce vol aura lieu sur Windows 10 et Steam et il est temps pour le téléchargement de démarrer puis de prendre le vol.

Étant une proposition très ambitieuse qui repose sur la connexion en ligne pour fournir une expérience de simulation rarement ou peut-être jamais vue auparavant, Microsoft Flight Simulator aura une sortie échelonnée dans le monde entier et dans le cas du Mexique, nous sommes à quelques heures de route. son arrivée. Dans un premier temps, le site officiel de Microsoft Flight Simulator informe que tous les utilisateurs de Steam ayant acheté le jeu pourront démarrer le téléchargement à 00h00 dans leurs pays respectifs, soit déjà le 18 août.

Cependant, dans le cas de Windows 10, ce sera différent et pour notre pays, le téléchargement de Microsoft Flight Simulator débutera à 5h00 (heure de Mexico). Nous vous rappelons que cette livraison occupera plus de 100 Go dans votre unité de stockage, donc le début de votre premier vol dépendra de la qualité de votre connexion.

Microsoft Flight Simulator fera ses débuts demain, le 18 août sur PC, et son arrivée est prévue cette année pour Xbox Series X et Xbox One, bien que peu de choses aient été dites sur la version de cette dernière plate-forme.

