FIFA 21 sortira en octobre et EA a récemment publié une bande-annonce du mode carrière qui présente l’arrivée de certaines fonctionnalités tant attendues. Il devrait y avoir une démo téléchargeable gratuitement pour l’ensemble de la population avant sa sortie plus tard cette année, mais pour l’instant, il y a une démo fermée pour une petite minorité de personnes. Vous découvrirez ici comment obtenir un code bêta fermé ainsi que l’heure de début de la bêta.

Les changements apportés au mode carrière promettent bien plus que Football Manager dans FIFA 21. Cela étant dit, la simulation de match interactive semble être le plus grand point culminant grâce à la façon dont vous pouvez entrer et sortir des matchs afin de jouer les parties importantes lorsque dans un match peu glamour comme un match de troisième tour de la FA Cup contre une opposition de la Ligue 1.

Si vous souhaitez découvrir le jeu plus tôt, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir un code bêta ainsi que l’heure à laquelle la bêta fermée doit commencer.

Comment obtenir le code bêta fermé de FIFA 21

Vous obtenez un code bêta fermé FIFA 21 en acceptant de recevoir des e-mails d’EA.

Donc, pour éventuellement obtenir un code bêta fermé de FIFA 21, il vous suffit de vous rendre sur votre compte EA et de vérifier vos préférences de messagerie.

Malheureusement, cela ne garantit pas que vous obtiendrez une clé et EA a averti que l’espace disponible était très limité.

Si vous parvenez à participer à la démonstration restreinte, vous pourrez profiter du coup d’envoi et de l’un des modes suivants:

VOLTA

FIFA Ultimate Team

Mode carrière

Clubs professionnels

Ce contenu n’a pas pu être chargé

10h PST – Martins (@Martins_doc) 14 août 2020

Quelle est l’heure de début de la version bêta de FIFA 21?

EA n’a pas officiellement partagé l’heure de début de la bêta fermée pour FIFA 21.

Cependant, selon la communauté, la bêta fermée de FIFA 21 débutera à 10h00, heure du Pacifique, le 14 août.

Si tel est le cas, la démo restreinte devrait être lancée le même jour aux heures de 13h00 HE et 18h00 BST.

La version bêta dure jusqu’au 1er septembre, vous pourrez donc profiter de tous les avantages de la FIFA.

