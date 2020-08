Hyper Scape sort sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu n’était auparavant disponible que sous la forme d’une version bêta sur ordinateurs, mais il a été annoncé pour un lancement simultané sur toutes les plates-formes la semaine dernière. Beaucoup de gens demandent naturellement à quelle heure Hyper Scape sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et vous découvrirez ici tout ce qu’il y a à dire sur son heure de sortie en ce moment.

Au cas où vous ne seriez pas sûr de ce qu’est Hyper Scape, il s’agit essentiellement de la version d’Ubisoft du genre Battle Royale gratuit. Il a été salué comme chaotique et rapide, ainsi que comme amusant de haut vol, mais ce n’est indéniablement qu’un autre jeu du genre surpeuplé de Battle Royale.

Si un autre jeu Battle Royale gratuit est exactement ce que vous recherchez, alors vous découvrirez ici l’heure de sortie pour quand il sortira sur PS4, Xbox One et PC.

Hyper Scape: bande-annonce cinématique officielle

Hyper Scape: bande-annonce cinématique officielle

Hyper Scape Saison 1

Hyper Scape démarrera officiellement sur consoles et PC ce mois-ci avec la saison 1.

Bien que nous ne sachions pas tous les détails de ce que la saison 1 pour Hyper Scape inclura, il y aura 100 niveaux à parcourir.

La première saison ajoutera un nouveau pistolet nommé The Dragonfly avec un nouveau hack nommé Magnet, et ceux-ci viendront en plus des onze armes et onze hacks disponibles dès le départ (via Gamesradar).

Bien que le jeu soit gratuit sur les plates-formes, vous pourrez débloquer des options de progression supplémentaires en achetant une piste premium.

La saison 1 d’Hyper Scape commence le 11 août! Notre première saison présente une nouvelle arme, un nouveau hack, de nouveaux modes de jeu à durée limitée, un Battle Pass de 100 niveaux, et plus encore. Oh, et avons-nous mentionné que Hyper Scape Season 1 arrive sur XBOX ONE et PlayStation 4? pic.twitter.com/HneNXHfTMB – Hyper Scape (@HyperScapeGame) 30 juillet 2020

Quelle est l’heure de sortie d’Hyper Scape?

Aucune heure de sortie n’a été partagée par Ubisoft pour Hyper Scape.

Cependant, bien qu’aucune heure de sortie n’ait été partagée, Hyper Scape sortira le 11 août sur PS4, Xbox One et PC.

Encore une fois, le jeu sera gratuit avec des achats optionnels disponibles. C’est un autre jeu Battle Royale dans un genre surpeuplé, mais j’espère qu’il y en aura assez pour attirer une communauté.

Nous supposons que les heures de sortie seront partagées sur le compte Twitter officiel du jeu plus tard aujourd’hui ou demain, donc cet article sera mis à jour si et quand.

