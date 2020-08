Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme dans de nombreux environnements de travail, l’industrie du jeu vidéo a également divers problèmes qui ont été mis en évidence grâce à la montée en popularité de cette forme de divertissement et aux progrès des communications. Cette fois, les regards sont tournés vers Activision Blizzard après qu’il a été révélé qu’une agence gouvernementale américaine avait ouvert une enquête sur un cas de racisme et de discrimination.

Il y a quelques heures, Rod Breslau, consultant en e-sport, a révélé que l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), une agence qui traite les cas de harcèlement, de racisme, de violence et autres dans les environnements de travail américains, avait lancé une enquête sur Activision Blizzard. Selon les informations préliminaires, l’EEOC a envoyé un e-mail aux travailleurs et anciens employés de la société de jeux vidéo pour les informer de l’enquête et les inviter à partager leurs histoires au cas où ils auraient été victimes de certains des crimes mentionnés.

Aujourd’hui, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a envoyé des courriels aux employés actuels et anciens d’Activision Blizzard alors qu’elle poursuit son enquête sur les allégations de discrimination dans l’entreprise pic.twitter.com/i7lAvPhFY6 – Rod Breslau (@Slasher) 12 août 2020

Selon Brosleau, cette enquête provient d’une plainte déposée il y a des années par Julian Murillo-Cuellar, un ancien employé d’Activision Blizzard d’origine mexicaine, qui a rejoint l’espace esports de ce qu’était Blizzard Entertainment en 2016, plus précisément dans l’organisation de tournois de Hearthstone, et a subi des agressions verbales à motivation raciste et des violences émotionnelles de la part de Gemma Barreda, sa partenaire.

Selon Murillo-Cuellar, dont le témoignage peut être lu sur ce lien, Gemma Barreda l’a agressé dès le début de la relation de travail en raison de son origine mexicaine, qu’il a qualifiée de macho et n’a cessé d’insister sur le fait que le travailleur était le même que tout le monde. hommes au Mexique. L’idée de cette travailleuse était basée, selon le témoignage, en ce qu’elle « a fait l’expérience de la culture macho mexicaine » lorsqu’elle était étudiante d’échange dans notre pays.

La situation est passée de blagues constantes à des attaques verbales et, comme le raconte Murillo-Cuellar, cela a commencé à générer des problèmes de santé qui ont affecté ses performances au travail, car en plus d’assumer la responsabilité de la zone e-sport de l’entreprise, il devait gérer l’environnement hostile que Gemma Barreda avait formé à partir de l’idée qu’elle était macho parce qu’elle était mexicaine.

Le témoignage fait référence que le problème s’est aggravé à un tel point que les attaques de panique sont devenues constantes et que l’environnement a fini par effondrer sa carrière chez Blizzard, étant passé à de nombreuses reprises l’un des travailleurs les plus reconnus, à ne pas être pris en compte étant donné ses mauvais résultats.

Selon cet ancien travailleur, en 2017, il s’est approché de l’EEOC pour discuter de son cas, mais l’agence de l’époque a rejeté sa situation, ce qui l’a amené à vouloir mettre fin à ses jours. Cependant, il semble que maintenant que ces types de plaintes ont déjà été pris en compte dans les environnements de travail, l’agence a décidé de rouvrir le dossier et de jeter son dévolu sur Activision Blizzard.

Jusqu’à présent, il existe des informations sur l’enquête ouverte par l’EEOC et ce qui pourrait émerger des canaux officiels d’Activision Blizzard à cet égard est en attente.

