Le grand succès de Modern Warfare est indéniable. À ce jour, il reste un succès commercial qui parvient à se démarquer encore plus avec l’arrivée de Warzone, la bataille royale réussie qui a réussi à faire le tour du monde et à atteindre les plus hautes positions, avec Fortnite, le titre inoubliable d’Epic Games. Mais les projets futurs d’Activision vont un peu plus loin.

Grâce au rapport financier de la société, nous avons pu apprendre une série d’informations sur le nouveau projet. En cela, il a été mentionné qu’il est une collaboration entre Treyarch et Raven Software, bien que ce ne soit pas la seule et intéressante nouvelle qu’ils ont partagée, mais ils nous ont déjà permis d’en savoir un peu plus sur le projet souhaité.

Comme mentionné dans le rapport, le jeu a déjà l’air incroyable Et en interne, les gens s’amusent beaucoup à la fois dans la campagne et dans les modes en ligne que les développeurs ont mis à leur disposition. Par conséquent, ils peuvent dire que l’annonce de ce titre devrait arriver très bientôt, même si malheureusement ils n’ont pas avancé de date pour ce moment.

Bien sûr, à travers une publication dans leurs comptes officiels, Treyarch a mentionné que c’est déjà officiel, qu’ils sont ravis de pouvoir indiquer que travaillent avec Raven Software et qu’ils espèrent pouvoir enseigner très prochainement. Bien que, pour le moment, nous devrons continuer à attendre et à profiter de cette belle proposition.