Vous savez que quelque chose ne va pas avec la stratégie de communication de Nintendo lorsque le dernier State of Play de Sony a annoncé presque autant de nouveaux jeux pour Nintendo Switch que la dernière Nintendo Direct Mini. Mais en laissant de côté cet entretien que nous avons déjà eu avec un café, la vérité est que les publicités ont été assez intéressantes, mais il y en a toujours une avec laquelle vous restez et pour moi qui a été Aeon Must Die!

Aeon doit mourir! L’esprit d’Hiroyuki Imaishi respire à travers tous ses pores

Dès que vous avez vu quelques anime Trigger ou Gainax, des noms comme Tengen Toppa Gurren Lagann, Gunbuster 2, Kill la Kill ou Promare vous sont sûrement venus à l’esprit. Et est-ce que l’influence d’Hiroyuki Imaishi tout au long de l’Aeon doit mourir! c’est assez évident. Au-delà de se retrouver devant un Beat’em up avec une action débridée et super fluide, ce titre s’engage à introduire un système de décisions à travers les dialogues et les actions que nous menons qui feront de nous le méchant ou le héros de l’histoire , affectant l’intégrité psychique du protagoniste. Nous verrons comment cela affecte l’obtention de chacune des cinq fins possibles quand Aeon doit mourir! sort sur Nintendo Switch l’année prochaine.

Cependant, bien que le jeu ait l’air spectaculaire, il a fallu quitter la bande-annonce précédente et éviter la controverse. Selon des documents publiés dans un dossier public Dropbox, une grande partie des membres du développeur Limestone Games ont quitté le studio le 22 juin après de longs mois de travail à la pièce et de paie impayée. La propriété du jeu aurait été l’éditeur, Publisher Focus Home Interactive, utilisant des stratégies sales et la vidéo en question a été éditée par une société externe sans aucun contrat. Dans ces cas, il vaut toujours la peine de mettre en quarantaine ce type d’informations, mais il faut dire en vérité qu’en voyant le contenu du dossier Dropbox, plein de documents officiels, d’e-mails, de captures Discord internes et même d’audios, il est difficile de penser que nous sommes à de fausses informations.

Voir également

La source

Source 2

en relation