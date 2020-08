La semaine dernière, suite à une suggestion sur les réseaux sociaux selon laquelle 2020 s’annonçait comme une mauvaise pour Nintendo d’après les preuves actuelles, nous vous avons demandé de nous dire quelle année vous pensiez être la « pire » de Nintendo sur les trente-cinq dernières.

Les résultats ont montré que 23% des personnes qui ont répondu ont considéré 2015 comme la pire année pour Nintendo. Il y a cinq ans, il faut dire que la société semblait être dans le marasme: Wii U fonctionnait mal, les versions de logiciels étaient rares, et même les incroyables marionnettes de style muppet d’Iwata, Miyamoto et Reggie n’étaient pas capables pour sauver une projection E3 terne. Il convient de noter que les deux Splatoon et Créateur de Super Mario sorti cette année-là, mais le décès de Satoru Iwata a également fait des ravages sur l’entreprise et ses adeptes. Une année difficile, c’est sûr.

il est clair que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de l’offre de jeux jusqu’à présent cette année

Selon le sondage, 2016 n’a pas été beaucoup mieux, avec Wii U boitant alors que les ressources de développement ont été détournées vers le prochain NX. Cependant, arriver à la troisième place avec 19% était 2020 – ou plus précisément, les six premiers mois de 2020. Comme nous l’avons dit la semaine dernière, cela a certainement été calme – et beaucoup moins impressionnant si vous n’êtes pas un Traversée d’animaux fan – mais nous nous souvenons très bien des années maigres de la Wii U et des sécheresses logicielles des jours N64 (qui, fait intéressant, ont provoqué une erreur dans le sondage). Seulement sept mois après 2020, les logiciels propriétaires battent des records de ventes et Nintendo a du mal à répondre à la demande pour sa console. Même si une partie importante du public n’est peut-être pas impressionnée, les comptables de l’entreprise sont sans aucun doute satisfaits – surtout compte tenu des difficultés auxquelles les gens sont actuellement confrontés à travers le monde. Pourtant, il est clair que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de l’offre de jeux jusqu’à présent cette année. Espérons que Nintendo a quelques atouts dans sa manche au cours des cinq prochains mois.

Donc, maintenant que le sondage négatif est terminé et dépoussiéré, cette semaine, nous vous posons une question plus joyeuse: que considérez-vous comme la « meilleure » année de Nintendo? Encore une fois, la façon dont vous définissez le «meilleur» dépend entièrement de vous: c’était peut-être l’année de lancement de votre console préférée; peut-être qu’il a livré coup après coup incroyable; peut-être n’êtes-vous qu’un fan colossal de Luigi.

Quelle année était-ce encore?

Cette fois, nous avons également mis en évidence certaines des versions les plus importantes de chaque année pour vous aider à vous rafraîchir la mémoire lorsque vous repensez aux trois dernières décennies et demie. Notez également que tous les logiciels listés ci-dessous concernent son année de lancement aux États-Unis.

Selon vous, quelle année a été la meilleure de Nintendo depuis le lancement de la NES?

1986 – NES (lancement national aux États-Unis)

1987 – Légende de Zelda

1988 – Super Mario Bros.2, Zelda II

1989 – Game Boy, Tetris

1990 – Super Mario Bros.3

1991 – SNES, Super Mario World

1992 – Super Mario Kart, un lien vers le passé

1993 – Star Fox, Link’s Awakening

1994 – DKC, Super Metroid

1995 – Île de Yoshi, Earthbound

1996 – N64, Super Mario 64

1997 – Star Fox 64, GoldenEye

1998 – F-Zero X, Ocarina of Time, Pokémon Rouge / Bleu

1999 – Super Smash Bros.

2000 – Masque de Majora, Perfect Dark, Pokémon Or / Argent

2001 – GameCube, Smash Bros.Melee, Luigi’s Mansion

2002 – Metroid Prime, croisement d’animaux

2003 – Wind Waker, F-Zero GX, WarioWare

2004 – Nintendo DS, Pikmin 2, Paper Mario: La porte millénaire

2005 – Animal Crossing: Monde sauvage, Nintendogs

2006 – Wii, Wii Sports, Twilight Princess, Brain Age

2007 – Mario Galaxy, Wii Fit, NSMB, Sablier fantôme

2008 – Smash Bros. Brawl, Mario Kart Wii

2009 – NSMB Wii

2010 – Kirby’s Epic Yarn, Mario Galaxy 2, HeartGold / SoulSilver

2011 – 3DS, Super Mario 3D Land, Mario Kart 7, Skyward Sword

2012 – Wii U, NSMBU, Xenoblade Chronicles, Pokémon Noir et Blanc 2

2013 – Année de Luigi, nouvelle feuille, emblème de feu: éveil, lien entre les mondes

2014 – DKC Tropical Freeze, MK8, Smash 4

2015 – Splatoon, Super Mario Maker

2016 – Fire Emblem Fates, Pocket Card Jockey

2017 – Switch, Breath of the Wild, Mario Odyssey, Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2

2018 – Smash Bros.Ultimate

2019 – Fire Emblem: Trois maisons, Mario Maker 2, Tetris 99, Sword and Shield

2020 – Animal Crossing: New Horizons, Paper Mario: Le roi de l’origami

Merci d’avoir voté! Faites-nous savoir comment vous avez fait votre choix dans les commentaires.