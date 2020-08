Des enseignants de Poznań, en Pologne, ont découvert un moyen d’enseigner en toute sécurité pendant la pandémie en mettant en œuvre des leçons dans Half-Life: Alyx.

Selon un récent rapport publié par Upload VR, la Pologne a rendu l’enseignement en ligne obligatoire le 25 mars. Cinq jours plus tard, le premier des six séminaires de deux heures dispensés via Half-Life: Alyx a été mis à la disposition des étudiants de Szkola 33 sur les réseaux sociaux.

Regardez la vidéo ci-dessous, qui présente des images d’un cours d’anglais.

Comme vous pouvez le voir, le but de ce cours est d’enseigner aux enfants le vocabulaire des choses que vous pourriez vous attendre à trouver dans un appartement. L’enseignant utilise les marqueurs de jeu Half-Life: Alyx pour écrire sur les fenêtres et met en évidence les mots des objets ménagers courants tels que les radios et les plantes.

«Nous avons décidé d’utiliser la réalité virtuelle dans les cours car cela nous semblait être une bonne opportunité d’essayer quelque chose de nouveau et d’engager nos élèves dans des cours en ligne», a déclaré l’enseignante Katarzyna Sut à Upload VR.

«La pandémie venait juste de commencer à l’époque, les écoles étaient fermées et nous voulions en quelque sorte intéresser nos élèves aux classes», a ajouté Sut.

«Nous espérions également que cela les aiderait à surmonter la situation inconfortable dans laquelle tout le monde se trouvait – ces premières semaines n’ont pas été faciles pour les enfants, étant confinés chez eux et incapables de se déplacer librement.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Le projet est le résultat d’une collaboration entre l’école Szkola 33 et une société de médias locale appelée OFFshot, qui a aidé à intégrer des fonctionnalités éducatives dans la réalité virtuelle de Half-Life: Alyx.

«La réalité virtuelle est l’avenir de la création», a déclaré Adrian Michalski de OFFshot à Upload VR. «Des projets comme le nôtre montrent que la RV peut être introduite plus largement dans l’enseignement universel.»

«Nous avons des plans pour les futurs cours en RV, mais leur nombre et le nombre d’élèves impliqués dépendront de la situation pandémique après les vacances d’été», a ajouté Sut.

«Nous espérons être de retour à l’école en septembre, et si tout se passe bien, nous prévoyons d’avoir des cours réguliers, à l’école, en utilisant la technologie VR», a-t-elle poursuivi. «De préférence, tous les enfants pourront suivre un tel cours au moins une fois par semaine, mais cela dépend aussi de la situation autour de nous.»

Il n’est pas surprenant que Half-Life: Alyx ait été choisi compte tenu de ses réalisations sans précédent dans le domaine de la réalité virtuelle. Bien que ce ne soit pas nécessairement la caractéristique la plus pertinente du jeu sur le plan éducatif, la récente mise en œuvre de curseurs d’alcool dans les bouteilles de vodka témoigne de la crédibilité de sa physique. En conséquence, cela montre indirectement à quel point les constructions réalistes des salles de classe dans le jeu peuvent être potentiellement réalistes.

«Nous pouvons utiliser la réalité virtuelle pour prendre [the students] lors de visites virtuelles dans un autre pays, sur une autre planète – le ciel est la limite ici », a déclaré Sut à Upload VR. «Le processus cognitif devient plus naturel, par opposition à la simple lecture de choses dans les livres.

«La réalité virtuelle semble très prometteuse», a-t-elle ajouté. «Nous sommes très optimistes à ce sujet en ce moment.»