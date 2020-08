Amazon Games a signé un accord de publication exclusif pour un prochain jeu de la société coréenne Smilegate.

Le titre sans nom devrait être lancé l’année prochaine. Il y a des spéculations que cet accord porte sur le titre de RPG de Smilegate Lost Ark. La société est surtout connue pour son jeu de tir à la première personne, Crossfire, qui compte désormais plus de 670 millions d’utilisateurs à travers le monde. Pendant ce temps, le titre a apparemment atteint huit millions de joueurs simultanés.

«Amazon Games s’est engagé à offrir à ses clients les expériences de jeu les plus engageantes, à la fois par le biais de nos propres équipes de développement internes et des meilleurs studios de développement externes du monde entier», a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games.

«Smilegate a une solide expérience en matière de création de grands jeux que les joueurs adorent, conçus pour offrir des années de plaisir – exactement le type de jeux en ligne vivants et en croissance de premier ordre que nous souhaitons proposer à nos clients.»

Le PDG du studio Smilegate RPG Chi Won Gil a ajouté: «Smilegate RPG et Amazon Games combineront notre expertise respective pour présenter l’un de nos jeux triple-A aux joueurs occidentaux. Amazon Games occupe une position unique en tant qu’éditeur pour atteindre un public entièrement nouveau grâce à son engagement profond envers les clients et ses ressources et canaux de publication de jeux substantiels, notamment Twitch, Prime Gaming, AWS, etc.

La division des jeux d’Amazon n’a pas eu beaucoup de succès depuis son lancement. En plus de ce titre avec Smilegate, la société s’est associée à Leyou pour un MMO basé sur la prochaine émission télévisée Lord of the Rings.

Smilegate, quant à lui, a récemment ouvert un nouveau studio à Barcelone.

