Le service continuera à inclure un abonnement gratuit à une chaîne Twitch, cinq jeux gratuits par mois et du contenu pour de nombreux autres jeux.

Actuellement, tous les abonnés de Amazon prime qui aiment les jeux vidéo savent qu’ils doivent savoir chaque mois Twitch Prime vous propose: cinq jeux gratuits pour PC et quelques avantages supplémentaires pour de nombreux autres titres quelle que soit la plateforme de votre choix. Aujourd’hui, Amazon a décidé renommer et relancer votre service qui sera connu comme Prime Gaming, correspondant ainsi à d’autres offres d’abonnement de la société telles que Prime Video, Prime Music et Prime Reading.

Nous offrons aux consommateurs un nouveau contenu qui leur permet de jouer encore mieux à leurs jeux préférés sur toutes les plateformes. Larry Plotnick, directeur général, Prime Gaming« Les membres Prime ont actuellement le meilleur de la télévision, des films et de la musique. Maintenant, nous élargissons nos offres de divertissement pour inclure le meilleur des jeux. Nous offrons aux consommateurs un nouveau contenu qui leur permet de jouer à leurs jeux préférés sur toutes les plateformes. Quel que soit le type de jeux que vous aimez et où vous y jouez, ils seront toujours meilleurs avec Prime Gaming. » Larry Plotnick, PDG de Prime Gaming, à propos de cette relance.

Les changements concernant le fonctionnement de Twitch Prime sont rares pour le moment, la même page du service garantit que c’est juste un changement de nom et que les consommateurs peuvent suivre bénéficiant des mêmes avantages– Des jeux et contenus gratuits ainsi qu’un abonnement gratuit à une chaîne Twitch. Le service continuera d’être accessible via le bouton couronne sur l’application Twitch.

La seule différence à ce stade est peut-être liée à la façon de se connecter au service, car désormais les utilisateurs n’auront plus exactement besoin d’un compte Twitch pour profiter de certains des avantages du service, par exemple de nombreux titres mobiles aura la possibilité de se connecter avec Prime Gaming pour profiter de ses avantages. La semaine dernière en réunion Brandon Ove, responsable de la marque, a reconnu que le processus consistant à avoir plusieurs comptes actifs en même temps pouvait être fastidieux pour certains abonnés. essaient de simplifier le processus et que les consommateurs peuvent obtenez tous ses avantages de manière plus simple.

Le service célèbre actuellement le 30e anniversaire de Neo Geo et propose une bonne sélection de jeux gratuits de la société pour PC.

En savoir plus: Prime Gaming.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["none"]).setTargeting("publisher", [""]).setTargeting("genre", [""]).setTargeting("game", [""]).setTargeting("url_sha1", "a1ba8bced508bc3e789241ec79173adb2ccd6424");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');