L’une des sagas de jeux vidéo les plus emblématiques et la plus appréciée de tous les joueurs est la saga Hero of Time: The Legend of Zelda. L’année prochaine, Link, Zelda et compagnie fêteront leur anniversaire, ne remplissant ni plus ni moins que 35 ans, et c’est que le 21 février 1986, la légende s’est réalisée avec le lancement de The Legend of Zelda pour la NES. À ce jour, il existe de nombreux jeux du héros des robes vertes, et pas si verts si l’on s’en tient à son avant-dernière aventure. Sur Nintendo Switch, nous avons pu profiter de deux de ses aventures, le titanesque The Legend of Zelda: Breath of the Wild et la belle et sympathique The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Link et Zelda survoleront-ils Altárea sur Nintendo Switch?

Aujourd’hui, nous savons que Amazon UK a répertorié The Legend of Zelda: Skyward Sword pour Nintendo Switch, quelque chose qui pourrait parfaitement s’intégrer à une compilation de la saga pour célébrer le 35e anniversaire. Tout doit être pris avec un grain de sel, car les jeux sont souvent répertoriés qui ne sont pas mis sur le marché plus tard. Cependant, il y a de nombreuses rumeurs selon lesquelles ce titre sortirait sur Nintendo Switch. Rappelons que The Legend of Zelda: Skyward Sword est sorti sur Wii presque à la fin de sa vie, en novembre 2011, coïncidant avec le 25e anniversaire de la saga. Son système de mouvement avec la Wii Mote Plus est quelque chose qui n’a pas fini grand chose à cailler, mais néanmoins, avec la perfection du gyroscope du Joy-Con, c’est quelque chose qui pourrait aller comme de la soie. Comme on dit, ce sont toutes des rumeurs, mais reviendrons-nous au début de la légende?

