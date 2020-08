Il existe des mods de toutes sortes pour The Witcher 3 et celui-ci en particulier ne vous obligera pas à choisir entre Triss et Yennefer.

Le monde de mods dans les jeux PC va un long chemin. Les utilisateurs spécialisés dans la création de ce type de contenu créent souvent des contenus très utiles qui ne peuvent être ajoutés à la version commerciale du jeu pour diverses raisons. Aussi d’autres types d’ajouts dans le but de faire rire les gens ou d’offrir des niveaux de surréalisme.

C’est ce que fait ce mod de The Witcher 3. L’un des nombreux. Bien qu’à cette occasion spéciale pour admirateurs de Yennefer, l’un des personnages les plus charismatiques de l’œuvre littéraire créée par Andrzej Sapkowski, et qui est passé des livres aux jeux vidéo et aux séries télévisées.

Dans The Witcher 3 Wild Hunt, l’une des options qui peut le plus douter du joueur est de choisir entre certaines des romances proposées par l’aventure. Certains sont «un peu de cheveux blancs» de Geralt de Rivia. Mais d’autres sont un conflit sentimental entre Triss et Yennefer, qui divise les utilisateurs. Il y a ceux qui sont très clairs à ce sujet et qui ont également du mal à décider.

Ce mod créé par Nexus Mods transforme toutes les romances d’aventure en Yennefer. Cela facilite la prise de décision. Et même si on se tord, ça peut rentrer dans l’œuvre si on la considère comme une manœuvre de persuasion de la sorcière vers le Loup blanc.

Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

