Il existe de nombreux adeptes de «Danmachi» dans le monde entier, et ils ont maintenant l’occasion de voir l’histoire de Bell, Aiz et d’autres personnages sous un nouvel angle grâce au lancement de Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Myth Infinite Combat Family, un titre qui vient maintenant en Europe de la main des Mages et PQube pour nous faire explorer ce donjon qui se trouve au centre de la ville d’Orario où nous attendent des créatures terrifiantes que les aventuriers affrontent tous les jours. Le moment est venu d’acheter nos meilleurs équipements dans les meilleurs magasins et de nous lancer pour explorer les sols d’un environnement hostile dans lequel des monstres attendent au coin de la rue pour nous achever!

Une histoire divine pleine d’aventures et de monstres

Il y a longtemps, les dieux vivaient au paradis, mais il vint un moment où ils décidèrent de descendre sur Terre pour vivre avec les mortels et, pour que leur vie soit aussi similaire que possible, décidèrent également de se dépouiller de tout confort divin avec le cela comptait. De cette manière, et au fil du temps, les dieux ont pris la décision de se regrouper en familles avec les humains, et ainsi d’aider leurs «enfants» à progresser dans leur vie. Avec cette prémisse, dans Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Myth Infinite Combat Family nous revivons l’histoire de la première saison de la série animée du point de vue des deux personnages principaux, Bell Cranel et Aiz Wallentein. D’une part, Bell est un garçon de 14 ans qui vient de fonder une famille avec Hestia, une déesse considérée comme de moindre rang, et de cette manière il commence à explorer le donjon qui se trouve dans les profondeurs de la ville d’Orario; mais, d’un autre côté, Aiz, celle connue sous le nom de « Princesse de l’épée », est un aventurier de niveau 5 qui appartient à la famille de la déesse Loki, l’une des familles les plus réputées de la ville.

Nous observons le développement de l’histoire grâce à la différents segments du roman visuell qui sont présents dans le jeu et, en fait, il s’agit de l’un des points forts (Bien que sans prendre de décision et sans fins multiples, du fait qu’il s’agit d’une histoire existante). Si nous sommes des adeptes de la série animée, cette fois, nous avons une nouvelle opportunité de revivre une histoire plus qu’intéressante d’une manière que nous pouvons dire est la meilleure car elle a été utilisée pour plonger dans certains événements en prenant également le roman comme référence. , pouvant ainsi mettre davantage l’accent sur les sentiments et le zèle des deux personnages principaux. Et quant à la durée, ce jeu est développé à travers 16 chapitres principaux, dont 10 sont dédiés à Bell et 6 à Aiz, et comme il y a cette différence, nous remarquons à mi-chemin dans l’intrigue le développement de la princesse de l’épée, laissant certains aspects de son histoire que l’on peut voir précisément dans le spin-off connu sous le nom de Sword Oratoria.

Cependant, il convient de noter que la combinaison entre le roman visuel et les éléments JRPG ne semble pas bien réalisée pendant l’histoire principale, car à certaines occasions, nous ressentons comment les segments dans lesquels nous explorons le donjon arrêtent même la progression de l’intrigue, précisément à cause des caractéristiques de cette exploration, sur lesquelles nous reviendrons en détail dans la section suivante de l’analyse.

De plus, une fois que nous avons terminé l’histoire principale, nous avons la possibilité de jouer contenu totalement nouveau grâce auquel nous pouvons dater 8 personnages principaux (7 filles et 1 garçon). Bien qu’il s’agisse d’un contenu totalement supplémentaire qui peut être d’un grand intérêt pour les fans de la saga, le fait qu’il semble relégué à l’après-match peut signifier que nous ne sommes pas très intéressés à le vivre, et nous constatons immédiatement qu’il aurait pu parfaitement être implémenté comme contenu supplémentaire à débloquer au fur et à mesure de la progression de l’histoire principale.

Enfin, dans cette section relative à l’histoire, il est nécessaire de parler de la contenu érotique très présent dans cette histoire de dieux et d’aventuriers. Pour ceux qui connaissent déjà « Danmachi », ils savent précisément qu’ici on ne lésine pas sur les avions et les images racées, et dans le jeu on peut aussi en trouver quelques-uns, mais il faut aussi souligner qu’il s’agit de contenu érotique, et pas face à ce que l’on pourrait appeler « fanservice », puisque ces scènes un peu plus risquées semblent totalement intégrées dans l’intrigue et servent à de nombreuses reprises à faire avancer l’histoire. Pour donner quelques exemples, les allusions constantes de Loki à vouloir voir Aiz nue (bien que cela semble pris de façon comique) ou une conversation dans les douches qui sert à développer les craintes de l’un des personnages pour un événement qui s’est produit dans le donjon. Cette conversation aurait-elle pu avoir lieu ailleurs où les personnages portaient plus de vêtements? Evidemment, mais ces scènes n’apparaissent pas totalement libres car elles ont pour seul objectif de montrer aux personnages féminins leurs seins.

Un donjon qui ne finit pas par être très mortel

En plus des segments de roman visuel, un autre des éléments principaux de ce titre est l’exploration du donjon d’Orario. Ainsi, si nous choisissons de suivre l’histoire principale, nous devons terminer quelques missions dans le donjon, qui peut être pour atteindre un étage spécifique ou pour vaincre plusieurs ennemis, avec un certain temps ou non. Pour ce faire, nous avons également accès à un système d’évolution complet pour les deux seuls personnages contrôlables, Aiz et Bell, dans lequel nous devons dépenser de l’argent et des points de compétence pour améliorer, d’une part, l’équipement que nous pouvons acheter sur le marché et , de l’autre, la liste des capacités spéciales des deux (et il existe même des missions secondaires disponibles qui nous aident à continuer à nous améliorer). En fait, dans l’histoire de Bell, puisqu’elle est une recrue, les éléments d’attaque nous sont progressivement présentés, mais dans l’histoire d’Aiz, puisqu’elle est une aventurière plus qu’expérimentée, ces éléments sont déjà disponibles. Dès le premier instant. Et bien qu’il n’y ait que deux personnages jouables, nous avons plusieurs supports qui nous permettent d’effectuer des capacités spéciales en appuyant sur les boutons L et R.

Et quel est le point négatif de tout cela? Nous nous tenons devant un jeu simple dans la plupart des occasions où ce système complet est relégué à la désuétude presque toujours. Il est vrai qu’il y a des moments où il faut s’en servir pour continuer à avancer, surtout quand on va affronter un boss car ils constituent des pics de difficulté très élevés, mais le reste du temps on peut même oublier que ces options existent. En fait, comme nous l’avons dit plus haut, il y a des moments où ces missions d’exploration dans des donjons avec une conception prédéfinie deviennent répétitives et quelque peu ennuyeuses, nous voulons donc les terminer le plus tôt possible pour continuer à avancer dans l’histoire. Mais contrairement à tout cela, bien que l’on mentionne que les boss constituent un pic de difficulté, ils sont aussi l’un des meilleurs éléments de cette partie, car ils ont des attaques différentes et divers schémas d’attaque qui se modifient au fur et à mesure de leur barre de santé. descendant.

Même Terminer l’histoire principale débloquera plusieurs donjons générés aléatoirement, dans lequel nous pouvons vraiment mettre nos compétences de combat à l’épreuve, et qui encouragent la rejouabilité en raison de leur structure changeante. Par conséquent, en regardant cela, on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi ces zones procédurales n’ont pas été implémentées tout au long du jeu, car cela aurait grandement amélioré la partie exploration.

Un monde fidèlement représenté

Pour passer à un niveau d’analyse plus technique, le moment est venu de parler des graphismes et de la bande sonore qui font partie de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Myth Infinite Combat Family. Pour commencer, il faut faire la distinction entre graphique du roman visuel et du graphisme de l’exploration du donjon d’Orario, puisque les premiers sont des images 2D à travers lesquelles l’histoire est représentée, tandis que les seconds sont modélisés en 3D avec un aspect «chibbi» qui nous permet de nous confronter. , et en ce sens nous ne pouvons rien ajouter d’autre qui soit correct et qui soit parfaitement adapté à chaque section. Cependant, en ce qui concerne le bande sonoreÀ notre grand regret, même si elle a des thèmes accrocheurs, la liste est un peu rare et il peut arriver un moment où ils deviennent lourds. De plus, nous avons également observé l’absence plus que notable de certains éléments sonores et, par exemple, cela se voit dans la présentation du premier boss du jeu, un certain monstre ressemblant à un gorille qui s’échappe pendant le festival Monsterphilia, depuis lorsque la poitrine est frappée de colère, cela ne produit aucun son, ce qui donne une scène quelque peu étrange.

En outre, un autre aspect qui peut inciter certains joueurs à ne pas vouloir obtenir une copie de ce roman visuel avec des touches JRPG est que il n’est disponible qu’avec des textes en anglais Et, compte tenu du fait qu’il existe de nombreux dialogues, nous devons avoir un niveau moyen de cette langue pour pouvoir tout comprendre. Ça oui, le doublage a été conservé dans sa version japonaise d’origine et toutes les scènes de l’histoire principale ont été doublées (certaines scènes des missions secondaires ne l’ont pas été).

Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Myth Infinite Combat Family – Une histoire divine qui ne pénètre jamais dans le donjon

Dans Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Myth Infinite Combat Family, nous trouvons une histoire intéressante se déroulant dans un monde dans lequel les aventuriers et les dieux sont régis par les règles de base de tout RPG de style classique dans lequel il y a des niveaux et des points d’expérience, et qui semble développé grâce à aux segments de roman visuel et d’exploration de donjon. Bien que la partie narrative se démarque pour être une adaptation plus qu’excellente de l’histoire originale qui va même au-delà de ce que va la série animée, la partie exploration constitue l’un des éléments les plus faibles de ce titre, ce qui fait que, à certaines occasions, nous sommes disposés à nous débarrasser de l’exploration le plus tôt possible pour pouvoir continuer à avancer dans l’intrigue. Et bien que ce manque de cohésion entre les deux éléments principaux soit le principal défaut du jeu, nous n’allons pas nier que nous aimerions voir une suite qui adapte la suite de l’histoire, mais dans laquelle elle servira énormément à améliorer l’apparence des donjons . Si vous êtes adeptes de l’histoire de Bell et Aiz, c’est un jeu pour vous, ou même si vous recherchez un roman visuel avec une histoire développée; Mais si vous attendez de lui de vous perdre dans ses donjons, vous devriez peut-être l’ignorer et vous concentrer sur d’autres titres.

Nous avons analysé «Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Myth Infinite Combate Family »grâce à un code numérique fourni par Meridiem Games. Version analysée: 1.0.1

Roman visuel et exploration

Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Myth Infinite Combat Family est un jeu qui adapte le début de cette histoire de dieux et d’aventuriers en utilisant des éléments de romans visuels et de crawlers de donjons, même s’il faut garder à l’esprit que certains éléments se démarquent des autres.

AVANTAGES

La partie roman visuel nous donne un aperçu beaucoup plus profond de l’histoire de Bell et Aiz

Il a un contenu supplémentaire qui nous permet de plonger dans les relations amoureuses de 8 personnages principaux

LES INCONVÉNIENTS

La partie exploration du donjon est l’un des éléments les plus faibles du jeu, du moins pendant l’histoire principale

L’histoire d’Aiz est beaucoup plus courte que celle de Bell, nous manquons donc le développement du personnage avec les événements de Sword Oratoria

Il n’est pas disponible en espagnol et, comme il contient une grande quantité de texte, nous devons avoir une connaissance moyenne de l’anglais pour pouvoir en profiter.

