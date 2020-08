L’un des jeux les plus attendus pour tous les joueurs était Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch. Le jeu villageois et îles était très attendu car il n’y avait pas eu de jeu principal dans la série depuis 7 ans (évidemment, nous n’avons pas l’amiibo spectaculaire et réussi du Wii U Festival). Malgré le retard qu’il a subi, le 20 mars, tous les fans ont pu s’en emparer, et étant en pleine quarantaine, ils ont pu en faire quelque chose de plus supportable en décorant leurs îles. Petit à petit, ils font apparaître de nouveaux événements ou mises à jour, comme celui d’été, incitant les joueurs.

Animal Crossing: New Horizons continue de battre des records

Lorsque Animal Crossing: New Horizons a été lancé, ses responsables savaient que c’était un jeu qui allait se vendre, car il a une grande communauté derrière lui. Les mois passent et les ventes continuent d’augmenter, comme de la mousse. Il y a quelques jours, Nintendo a partagé les données de vente pour le matériel et les logiciels, et Animal Crossing: New Horizons se classe comme le deuxième jeu le plus vendu sur Nintendo Switch avec 22,4 millions d’unités vendues.

Si cela vous semble fou, attendez qu’il y ait plus de courbes que dans un circuit Mario Kart, et nous venons d’apprendre qu’Animal Crossing: New Horizons vient de devenir le deuxième jeu le plus vendu de toute l’histoire du Japon avec 7,5 millions d’exemplaires vendus, prenant cette position de Pokémon Or / Argent.

Pokémon Rouge / Vert / Bleu (Game Boy) – 10,230,000 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) – 7,500,000 Pokémon Gold / Silver (Game Boy Color) – 7,170,000 Super Mario Bros. (Famicom) – 6,810,000 New Super Mario Bros. (DS) – 6,490,000 Pokémon Diamant / Perle (DS) – 5,850,000 Animal Crossing: New Leaf (3DS) – 5,800,000 Pokémon Noir / Blanc (DS) – 5,530,000 Pokémon Rubis / Saphir (GBA) – 5,400,000 Animal Crossing: Wild World (DS) – 5,330,000 Plus Brain Training du Dr Kawashima (DS) – 5,100,000 Monster Hunter Freedom 3 (PSP) – 4,850,000 Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo Switch) – 4,640,000 New Super Mario Bros. Wii (Wii) – 4,630,000 Pokémon X / Y (3DS) – 4,600,000 Pokémon Sword / Shield (Nintendo Switch) – 4,520,000 Dragon Quest IX (DS) – 4,400,000 Monster Hunter Freedom Unite (PSP) – 4,250,000 Tetris (Jeu Garçon) – 4,240,000 Super Mario Land (Game Boy) – 4,190,000

Voir également

Comme on peut le voir, il doit encore devenir le jeu le plus vendu de l’histoire du Japon, qui possède l’incontestable Pokémon Rouge / Vert / Bleu, mais vu le rythme que cela prend, Animal Crossing: New Horizons pourrait revenir dans quelques mois. être des nouvelles.

Source 1

Source 2

en relation