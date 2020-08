Les îles ne sont plus si désertes Animal Crossing: Nouveaux horizons ils n’arrêtent pas de grandir et de se transformer grâce aux centaines de milliers de joueurs qui ont déjà décidé d’en peupler un. De plus, le jeu continue également de se développer grâce aux différentes mises à jour qui sont publiées périodiquement dans le but d’ajouter de nouveaux éléments, mais comme pour tous les jeux, il s’échappe toujours. un autre petit bug, et maintenant la nouvelle version 1.4.2 se charge de corriger ceux qui étaient encore présents dans les versions précédentes.

Animal Crossing: New Horizons a déjà atteint sa nouvelle mise à jour 1.4.2 pour corriger les bugs

Les îles dans Animal Crossing: New Horizons continuent de croître, mais des bugs ennuyeux s’infiltrent de temps en temps qui peuvent ternir l’expérience du joueur. Par conséquent, l’équipe de développement est très consciente, et maintenant nous savons ce qui est corrigé avec la nouvelle version 1.4.2, qui est déjà disponible:

Animal Crossing: Notes de la mise à jour 1.4.2 de New HorizonsDepuis la version 1.4.1:Correction d’un bug qui n’affichait pas correctement « l’anneau de sumo »Depuis la version 1.4.0:Correction d’un bug qui fermait le jeu si des conditions spécifiques étaient remplies Correction d’un bug qui faisait apparaître le point lumineux sur le sol derrière les bâtiments et à d’autres endroits où il ne devrait pas apparaître Correction d’un bug qui empêchait certaines cartes spécifiques envoyées par les résidents au joueur de ne pas ils arriveraient si c’étaient de bons amisDepuis la version 1.3.0:Modification de l’unité de transfert maximale en multijoueur de 1364 à 1240 pour enquêter sur un bogue qui empêche les joueurs de jouer les uns avec les autres dans certains environnements réseau

Et vous, avez-vous rencontré l’une des erreurs décrites dans les notes de cette nouvelle version? Si oui … c’est du passé!

