Une semaine après que Nintendo a publié la deuxième vague de la mise à jour d’été pour Animal Crossing: Nouveaux horizons, il est maintenant déployé la version 1.4.1. Il contient un tas de correctifs – peut-être le plus intéressant, il résout un problème où les arbres pourraient mûrir et contenir des choses autres que des fruits normaux.

Les notes de mise à jour complètes ci-dessous sont fournies par la page d’assistance officielle de Nintendo:

Ver. 1.4.1 (publié le 5 août 2020)

Le logiciel a été mis à jour si vous voyez «Ver. 1.4.1 ”dans le coin supérieur droit de l’écran titre.

Mises à jour générales

Les problèmes suivants survenus dans la version Ver. 1.4.0 ont été corrigés:

Correction d’un problème où les arbres pouvaient mûrir et contenir des choses autres que les fruits normaux, etc.

Correction d’un problème où le sol brillant disparaissait après le retour sur votre propre île après un rêve et des cloches enterrées apparaissaient à cet endroit à la place.

Correction d’un problème où le joueur balançait sa pelle dans les airs lorsqu’il tentait de frapper un rocher placé à un certain endroit.

Avez-vous téléchargé la dernière mise à jour de New Horizons? Avez-vous remarqué autre chose? Dites-nous dans les commentaires.