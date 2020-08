Avec le premier tour de LCS derrière nous et les premières équipes éliminées, nous passons au deuxième tour alors que Cloud9 et Team Liquid entrent dans la faille.

La deuxième manche commence avec les deux séries Upper Bracket entre Cloud9 («C9») et FlyQuest («FLY»), et Team Liquid («TL») et Golden Guardians («GG»). Les perdants de ces deux séries descendront dans le support inférieur et affronteront respectivement Evil Geniuses et Team SoloMid. Nous examinerons également les deux côtés du support inférieur, Evil Geniuses («EG») et Team SoloMid («TSM»).

Cloud9 contre FlyQuest

Le jeu de la ronde ou une affaire à sens unique?

Ce sera la plus proche des deux séries de la semaine sur papier. C9 a réussi à propulser FLY à la deuxième place à la fin de la saison régulière LCS Summer Split, malgré un mauvais parcours de C9 vers la fin, ce qui les a fait chuter à la deuxième place. FLY a passé la majeure partie de Summer Split à être assez cohérent et à remporter des victoires importantes contre d’autres équipes en séries éliminatoires telles que TL et TSM. L’inquiétude pour FLY est que le seul camp à 2-0 pendant la séparation est C9.

Pour FLY, ils entrent dans la série après une série 3-2 étonnamment proche contre EG. Avec les matchs un et deux semblant si faciles, la série contre C9 semblait presque verrouillée. FLY a perdu de son élan dans les matchs trois et quatre et cela avait l’air un peu terrible, mais ils l’ont retiré dans le cinquième match pour obtenir leur série contre C9. La série aura donné matière à réflexion à C9, FLY exposant les faiblesses potentielles de leur draft et de leur style de jeu. FLY ressemble à un côté qui peut prendre des matchs de C9, cependant, la série contre EG aurait peut-être juste montré que les roues tombaient du wagon FLY, nous pensons donc que ce sera un 3-1 à C9.

Équipe Liquid contre Golden Guardians

Jensen sera probablement la condition de victoire de Team Liquid dans la série.

Ce n’est probablement pas le jeu Upper Bracket que les gens s’attendaient à voir jouer à TL. Lorsque TSM a reçu la série contre GG, TL s’attendait probablement à rencontrer TSM au deuxième tour. Cependant, TSM a vu un effondrement complet contre GG et a semblé complètement hors de la série. TL a une fiche de 2-0 contre GG en saison régulière, donc la confiance sera élevée au camp TL. Le 3-0 de TSM de GG les mettra en confiance et cela pourrait s’avérer être une série délicate pour TL.

TL n’est en aucun cas un côté infaillible. Sur leurs trois défaites en Summer Split, deux sont survenues aux mains des 4 meilleures équipes, avec une seule série abandonnée contre EG. TL aura la qualité à travers les voies et la jungle pour vaincre GG, bien que nous nous attendions à ce que la série soit prudente de la part de TL, en particulier dans le premier match. Pour cette raison, nous mettons beaucoup l’accent sur le premier match de la série, si TL peut prendre le début 1-0, la série devrait être assez sûre pour eux. GG semble avoir une victoire en eux, cependant, nous soupçonnons que TL sera là pour prouver un point et montrer que la victoire de GG contre TSM ne se répétera pas. Nous pensons donc qu’un 3-0 en faveur de TL est en jeu.

Génies maléfiques

Goldenglue a joué un rôle clé dans le redressement d’EG.

Après avoir plus que tenu bon contre FLY et éliminé 100 voleurs 3-0, EG aura l’air bien pour sa série Lower Bracket. Sur la base de nos prédictions ci-dessus, EG affrontera probablement FLY au deuxième tour, une équipe qu’ils sentiront certainement pouvoir battre. Indépendamment de qui ils jouent, EG devra prêter une attention particulière aux trois matchs que leur adversaire du deuxième tour abandonne et jouer.

Équipe SoloMid

L’homme de la voie médiane de TSM pourrait avoir besoin de transporter son équipe aux Mondiaux.

Selon la façon dont vous regardez le Summer Split de TSM jusqu’à présent, ils ne sont pas l’équipe TL ou GG voudra jouer dans un gagnant remporte toutes les séries. TSM sentira certainement qu’ils ont une chance, mais avec TL étant les premiers et GG les battant déjà dans un Bo5, la pression sera sur TSM pour faire des Mondiaux. Avec seulement trois équipes LCS se rendant aux Worlds, dont l’une se fera via Play-ins, TSM doit se ressaisir rapidement car ils devront gagner au moins 3 Bo3 consécutivement pour avoir une chance aux Mondiaux. .

Image sélectionnée via ESPAT.

Images d’accompagnement via LoL Esports.

Le post LoL: Aperçu de la deuxième ronde des séries éliminatoires d’été des LCS est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.