L’année 2019 a été définie par G2 et Fnatic. 2020 verra-t-il un nouveau roi réclamer la couronne?

Le LEC a eu tout un Summer Split. G2 Esports et Fnatic n’ont pas réussi à défier la première place, les équipes terminant respectivement troisième et quatrième. Rogue a terminé premier de la saison régulière, ce qui signifie que quel que soit le résultat des séries éliminatoires, il se qualifiera pour les Mondiaux via la phase de play-in. Au premier tour des matches, SK Gaming («SK») affrontera Schalke 04 («S04»), G2 Esports («G2») affrontera MAD Lions («MAD») et Rogue («RGE») affrontera Fnatic ( «FNC»).

SK Gaming contre Schalke 04

Trick a fourni la toile de fond de la série, mais peut-il être le ticket de SK pour les Mondiaux?

SK était l’équipe que nous avons classée 6e de notre classement de puissance lors de la mi-division, bien que nous ayons également mis S04 en dernier, alors prenez-la avec une pincée de sel. Alors que l’équipe a commencé le Summer Split en force, nous avons toujours pensé qu’elle tomberait légèrement alors que FNC et G2 montaient en flèche. Avec SK se terminant 5e, il semble que la vapeur se soit dissipée. SK va maintenant se retrouver dans une position délicate de jouer contre S04 et leur #MiracleRun. Il est également important de noter que c’est la seule série du week-end qui verra le perdant éliminé des séries éliminatoires.

L’autre toile de fond malheureuse pour SK est que le jungler Kim «Trick» Gang-yun ne peut pas aller au Mondial en raison d’un problème de passeport si son équipe arrive aussi loin. Pour l’instant, nous n’avons toujours pas de mot officiel sur la situation, donc Trick continuera probablement à jouer. S04 est sur une course incroyable en ce moment et l’élan est avec eux. Le maintenir pendant un Bo5 va être délicat, cependant, nous pensons que SK est mûr pour la cueillette. Nous pensons que cela aura un impact énorme sur l’équipe, c’est pourquoi nous pensons que S04 remportera la série 3-1.

G2 Esports contre MAD Lions

Perkz et Caps devront se présenter pour que G2 passe à autre chose.

G2 a eu un début difficile pour Summer Split. Luttant pour trouver une forme quelconque de l’équipe à un moment donné, ne ressemblant même pas à une équipe en lice pour les séries éliminatoires. Cependant, la pause de mi-saison a semblé aider et G2 a commencé à obtenir des résultats quand cela importait. Ils entrent en séries éliminatoires en tant que 3e tête de série et ont reçu la série contre MAD après que RGE ait choisi de jouer FNC.

Avec un record de 1-1 entre les deux côtés dans Summer Split, cela devrait être un clou d’une série. Cependant, il convient de rappeler qu’au printemps, MAD était capable de battre G2 dans un Bo5, alors MAD cherchera à infliger une deuxième défaite au Bo5 à G2. La série dépendra de celui qui s’adaptera le plus rapidement à la méta, car ce ne sera que la deuxième série européenne jouée sur le patch 10.16. Avec l’expérience de G2, nous pensons qu’ils le feront dans une série serrée de 3-2 avec G2 susceptible de faire un choix de poche si les choses se compliquent à 2-2 à tout moment.

Rogue contre Fnatic

La série reposera-t-elle sur les épaules de cet homme?

RGE entre dans cette série en pleine confiance, même si la perspective de sélectionner FNC comme votre adversaire préféré ne faisait probablement pas partie de leur scénario de rêve. Ils jouent un côté FNC qui semble manquer d’identité et de leadership, cependant, et qui ne ressemble pas au côté FNC que nous avons l’habitude de voir. FNC a eu une dernière semaine de 2-1, remportant des victoires clés contre XL et SK. Mais leur défaite face à S04 montre que du travail reste à faire si FNC veut se rendre aux Mondiaux, et encore moins rivaliser.

Cette série devrait être le jeu de la semaine sur papier. RGE entre dans la série en tant que favori, le midlaner Larssen étant le catalyseur du jeu exceptionnel de l’équipe. Il pourrait se heurter à un mid-laner de confiance très faible dans Nemesis du côté de FNC. RGE est une équipe qui aime jouer lentement et méthodiquement, dictant le jeu et clôturant les matchs. FNC a toujours été plus agressif et dans votre visage, essayant de dicter le jeu tôt et de faire boule de neige une avance. Les deux styles sont en conflit complet. Toutefois. FNC s’appuie beaucoup plus sur la communication pour faire fonctionner sa stratégie, ce qui lui a fait cruellement défaut lors de Summer Split. Nous donnons la série à RGE 3-1.

Nous aurons des rapports de correspondance pour chacune de ces séries une fois qu’elles se produiront. Nous reviendrons également pour un autre aperçu au deuxième tour.

Le post LoL: LEC Summer Playoffs Round One Preview est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.