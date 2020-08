La bataille royale de Respawn Entertainment continue d’être l’une des grandes surprises du monde de la bataille royale. Sa proposition est la plus étonnante pour les joueurs, qui non seulement trouvent un champ de bataille spectaculaire dans lequel affronter, mais présentent également une série de changements les plus intéressants pour les joueurs.

Au cours des dernières semaines, nous avons été témoins de toutes sortes de teasers annonçant ce qui est à venir. Enfin, la société a partagé la première bande-annonce de présentation de la saison 6, qui donnera début le 18 août et apportera avec lui un nouveau personnage qui a été présenté comme Rempart et qui montrera des capacités spectaculaires pour les joueurs.

Apex Legends | Respawn Entertainment

Comme mentionné dans la description, Rampart se présente comme un accordeur expert, célèbre dans les clubs de combat. Il adore se vanter et, à première vue, a parfaitement le droit de le faire. Bien que, bien sûr, pour les joueurs, une large série de nouveautés ait également été confirmée dans le Battle Pass. Une occasion parfaite pour les joueurs de profiter du meilleur contenu.

Apex Legends est présenté comme l’une des propositions les plus intéressantes de Battle Royale. Disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 Il a évolué au fil du temps pour offrir aux joueurs des mécaniques jouables incroyables et, bien sûr, les plus grands défis pour pouvoir se tester de toutes les manières possibles.