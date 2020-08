Le monde de la bataille royale nous offre de grandes opportunités pour les joueurs. Après tout, sa proposition d’inviter les joueurs à concourir pour remporter la grande victoire est l’une des plus intéressantes pour les utilisateurs. Mais les jeux ne s’arrêtent pas là, ils ils proposent de plus en plus de changements pour que le titre paraisse toujours nouveau et nous invite à continuer d’avancer.

L’une des nouvelles propositions se trouve avec Apex Legends, un titre qui se prépare pour sa sixième saison et c’est plus que prêt à surprendre les joueurs. Au moins, c’est ainsi que le nouveau teaser que les joueurs trouvent autour de la carte le fait avancer. S’il est vrai que récemment, nous avons vu une construction faire son chemin, il est maintenant temps de voir un troisième teaser.

Les utilisateurs ont clairement vu la possibilité de rencontrer une fusée sur la carte et c’est ainsi que la troisième nouveauté a été présentée. À cette occasion, la grue localisée il y a quelques jours porte une fusée et celui-ci est déjà localisé sur le terrain, même si pour le moment, aucun indice n’a été donné qui pourrait provoquer de nouvelles théories de la part des joueurs ou qui leur ferait imaginer ce qui va arriver.

Ce que nous savons clairement, c’est qu’Apex Legends est l’une des propositions les plus complètes pour les joueurs. Une bataille royale intéressante qui a su évoluer et offrir de longues heures de plaisir parfaitement mélangées avec de nouveaux personnages aux capacités surprenantes. Pensez-vous pouvoir maîtriser la carte? Relevez le défi avec les spectaculaires Apex Legends, disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4.