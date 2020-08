Apple n’autorisera pas xCloud sur son magasin car il est contraire aux directives

Avec l’explosion actuelle du jeu en nuage de XCloud, Google Stadia, Shadow et Geforce Now. Ils se sont branchés sur des appareils mobiles permettant à tous les utilisateurs d’utiliser leur plate-forme en déplacement. Avec le lancement du service Microsofts XCloud le mois prochain, les utilisateurs d’IOS se sentent légèrement exclus.

Ces types de problèmes étaient inévitables, Geforce Now n’étant accessible que via les téléphones Android uniquement, mais ce service vous permet d’accéder à des jeux que vous possédez déjà, mais avec XCloud, ils vous permettent de jouer à des jeux en déplacement sans avoir besoin d’une console. .

Mais plus tôt dans la journée, Apple est enfin sorti et a déclaré dans un communiqué que les services cloud sont une violation stricte de leurs directives sur l’App Store, donc les services cloud n’existeront jamais sur IOS.

Ci-dessous, j’ai fourni la déclaration complète d’Apples à propos des services cloud.

«L’App Store a été créé pour être un lieu sûr et de confiance pour les clients pour découvrir et télécharger des applications, et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs. Avant d’entrer dans notre boutique, toutes les applications sont examinées par rapport au même ensemble de directives destinées à protéger les clients et à offrir des conditions de concurrence équitables et équitables aux développeurs. Nos clients apprécient les excellentes applications et jeux de millions de développeurs, et les services de jeux peuvent absolument être lancés sur l’App Store tant qu’ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen et apparaissant dans les graphiques et les recherches. . En plus de l’App Store, les développeurs peuvent choisir de toucher tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad sur le Web via Safari et d’autres navigateurs sur l’App Store. »

En guise de réponse, Microsoft a publié sa propre déclaration disant qu’il ne pouvait trouver aucune solution à ce problème et que ce problème concerne uniquement Apple. À partir de maintenant, Microsoft n’arrêtera pas d’essayer d’apporter XCloud et Xbox Game Pass Ultimate aux appareils iOS, mais actuellement, on ne sait pas comment ils procéderont.

«Notre période de test pour l’application de prévisualisation Project xCloud pour iOS a expiré. Malheureusement, nous n’avons pas de chemin pour apporter notre vision du jeu en nuage avec Xbox Game Pass Ultimate aux joueurs sur iOS via l’App Store d’Apple. Apple est la seule plate-forme à usage général à refuser aux consommateurs d’accéder aux jeux en nuage et aux services d’abonnement à des jeux tels que Xbox Game Pass. Et il traite systématiquement les applications de jeu différemment, en appliquant des règles plus clémentes aux applications non liées aux jeux, même lorsqu’elles incluent du contenu interactif. Tous les jeux disponibles dans le catalogue Xbox Game Pass sont évalués pour leur contenu par des organismes de classification indépendants du secteur tels que l’ESRB et leurs équivalents régionaux. Nous nous engageons à trouver un moyen d’intégrer le jeu en nuage avec Xbox Game Pass Ultimate sur la plate-forme iOS. Nous pensons que le client doit être au cœur de l’expérience de jeu et les joueurs nous disent qu’ils veulent jouer, se connecter et partager n’importe où, où qu’ils se trouvent. Nous sommes d’accord. »

Que pensez-vous de ce problème? Êtes-vous excité pour XCloud?

PLUS: MISE À JOUR GEFORCE NOW GAMES

PLUS: HALO: INFINIS UN TRAVAIL EN COURS!