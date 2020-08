Batman est mort. Ainsi commence la nouvelle aventure basée sur l’univers Dark Knight, Batman: Arkham Knights et disponible pour Xbox Series X, PlayStation 5 et PC, en plus des plates-formes de nouvelle génération 2021. Développé par Warner Bros Games Montréal, le titre est une aventure coopérative dans laquelle on peut interpréter, seul ou en compagnie, pour Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin.

Batman: Arkham Knights a été vu dans une bande-annonce complète dans laquelle on peut apprendre une partie du contexte de l’aventure et les différentes motivations des personnages, y compris aussi les méchants, le Cour des hiboux. «Vous devez évoluer et être le nouveau chevalier de la nuit pour sauver Gotham du chaos», se démarquent-ils du studio.

En plus d’une bande-annonce cinématographique spectaculaire, le jeu vidéo a également été vu dans un gameplay étendu dans lequel nous avons pu voir plusieurs des mécanismes qui seront disponibles. Nous aurons un grand Gotham à visiter accompagné d’amis et donc du reste de la famille de Bruce Wayne, ou seuls.

Comme ils l’ont défini depuis l’étude, Batman Arkham Knights est un RPG d’action en monde ouvert, dans lequel chacun des personnages aura ses propres capacités et caractéristiques. De plus, nous aurons des véhicules à utiliser pour parcourir la ville et une bonne poignée de défis et de boss finaux qui mèneront à des situations spectaculaires.