Black Myth Wukong a été annoncé hier et c’est un Soulsike chinois projet qui a séduit les jeux à travers le monde. Il a été annoncé avec des séquences de jeu vraiment époustouflantes que de nombreux joueurs ont regardées maintes et maintes fois, ce qui a amené les gens à vouloir connaître sa date de sortie ainsi que les plates-formes sur lesquelles il sortira. Vous découvrirez ici tout ce qu’il y a à savoir sur sa sortie sur PS4, Xbox One et Steam.

Pour ceux qui ne le savent pas, Black Myth Wukong est développé par d’anciens employés de Tencent qui travaillent maintenant au studio indépendant chinois Game Science. C’est un studio composé de très peu de personnes, ce qui rend son annonce et les images de gameplay qui l’accompagnent d’autant plus remarquables. On dit qu’il est basé sur la mythologie Journey to the West, et beaucoup de joueurs sont plus qu’impressionnés.

Et ces mêmes joueurs ont hâte de connaître sa date de sortie et de savoir s’il y a un espoir qu’il débarque sur PS4 et Xbox One en plus de Steam.

Quelle est la date de sortie de Black Myth Wukong?

Il n’y a pas de date de sortie pour Black Myth Wukong.

En effet, l’équipe est très petite et ne souhaite sortir qu’un produit dont elle est satisfaite, mais la FAQ de Black Myth Wukong plaisante au moins que sa date de sortie n’est pas «500 ans».

Bien qu’il soit dit en cours de développement depuis deux ans, il n’y a pas d’estimation du moment où il sortira.

Vous pouvez oublier cette année et très probablement 2021 également, mais – à en juger par les images de gameplay – la longue attente en vaudra la peine.

Black Myth Wukong sera-t-il sur PS4 et Xbox One?

Nous ne savons pas officiellement si Black Myth Wukong sera sur PS4 et Xbox One car Game Science n’a pas annoncé ses plates-formes.

Il est possible qu’il puisse être publié sur PS4 et Xbox One en raison de l’utilisation d’Unreal Engine 4, mais Black Myth Wukong ne sera probablement que sur PS5 et Xbox Series X en raison de sa date de sortie dans probablement quelques années.

Quant à ce que Game Science a dit officiellement, leur page FAQ indique qu’il sortira sur «les consoles grand public et PC».

Vous supposez que la PS5 et la Xbox Series X seront le «grand public» lorsque le jeu sortira finalement, tandis que PC pointe vers Steam et la boutique Epic Games.

