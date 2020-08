Focus Home Interactif

Il y a eu un événement PlayStation State Of Play hier soir qui a déçu une partie de la communauté. Alors qu’il était bon de voir plus de Genshin Impact et d’autres, certains matchs et se révèlent déçus. Cependant, bien que certaines des annonces et des bandes-annonces de gameplay n’étaient pas trop excitantes, celles qui ont suscité l’intrigue sont Hood Outlaws and Legends. Les joueurs demandent si Hood Outlaws and Legends arrive sur Xbox One et PC, et vous découvrirez ici quand il est prêt à être lancé.

Hood Outlaws and Legends est un jeu multijoueur avec une touche. C’est un PvPvE qui s’inspire de Robin Hood (si vous ne pouviez pas deviner par son nom), et il implique quatre joueurs de deux équipes qui se battent tout en essayant de réussir des braquages. Il y aura beaucoup de personnages à jouer avec beaucoup de butin à saisir, donc cela ressemble à une perspective passionnante.

Cependant, cela arrive-t-il sur Xbox One et PC?

Hood Outlaws and Legends sera-t-il sur Xbox One et PC?

Oui, Hood Outlaws and Legends arrive sur Xbox One et PC.

Il sera sur Xbox One, ainsi que sur PC via Steam, et Hood Outlaws and Legends sera également sur la Xbox Series X lorsque le jeu sera finalement lancé.

Quant à la date de sortie, il n’y a pas encore de date de sortie, mais il y a une fenêtre de lancement en 2021.

Il a été annoncé lors de l’épisode State of Play d’hier, et c’est une nouvelle adresse IP multijoueur qui a piqué l’intérêt de la communauté des joueurs.

Bien que les jeux multijoueurs ne manquent pas pour le moment, Hood Outlaws and Legends promet d’être unique avec son cadre médiéval, son inspiration de Robin Hood et son accent sur les braquages.

HYPER SCAPE: Date de sortie Xbox One et PS4 pour Battle Royale d’Ubisoft

Hood Outlaws and Legends arrive sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC.

Dans d’autres nouvelles, comment inspectez-vous les armes dans Modern Warfare? Guide PS4, PC et Xbox One