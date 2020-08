La pluie informative d’Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy ne s’arrête pas, nous avons récemment appris que la franchise a rompu son exclusivité avec la chaîne de magasins Game en Espagne, que le retour de Reisalin Stout en tant que protagoniste de la suite était prévu depuis le début et aujourd’hui nous avons pu voir les effets des 3 années qui se sont écoulées Tao Mongarten et Bos Brunnen. Cependant, au-delà d’un ambigu « sera sorti en hiver », nous n’avions aucune idée de la date de sortie exacte jusqu’à présent.

La date de sortie japonaise de l’Atelier Ryza 2 est sur le point de tomber… Aurons-nous la même chose en Occident?

【予 告 📢】 『ラ イ ザ の ア ト リ エ 2』 明日 の 更新 は… ⭐️ 発 売 日 発 表 et 予 約 ス タ ー ト!

⭐️ 舗 舗 典 描 き 下 ろ し イ ラ ス ト 一 挙 公開!

⭐️ 成長 し た あ の 彼 も 登場!? み な さ ん 、 お 楽 し み に! # ラ イ ザ 2

(公式 サ イ ト お 昼 更新 予 定) – 「ア ト リ エ」 シ リ ー ズ 公式 @ ラ イ ザ 2 発 売 決定! (@GustAtelierPR) 5 août 2020

Voir également

Le tweet ci-dessus était la façon dont Gust a choisi de faire la classique «annonce de l’annonce» qui est si courante dans le secteur pour créer du battage médiatique et au passage ils en ont profité pour avertir qu’ils ouvriraient des réservations. Maintenant, certains se demanderont ce qui va se passer en Occident et plus en considérant qu’ils ont dit que à la recherche d’une version mondiale. Nous ne voulons pas être un trouble-fête et nous allons spéculer un peu ici, mais comme les réseaux sociaux de Koei Tecmo n’ont pas bougé d’onglet, il est très probable qu’il arrivera plus tard. L’hiver va du 21 décembre au 21 mars, compte tenu du fait qu’il ne resterait que 11 jours du douzième mois, nous pensons qu’il sortira sur le marché japonais en janvier 2021 au plus tôt. En prenant les dates de livraison d’origine comme référence , c’est-à-dire le mois qui a été retardé à ce moment-là, la chose indique que nous verrons les cheveux de Ryza entre février et mars. Quel est ton opinion? Utiliseriez-vous cette programmation si elle est vraie?

La source

en relation