De la même manière que l’utilisateur de Twitter «Ichikyo57» a partagé que art clé qui montrait Fairy Fi pour la première fois, nous obtenons une image où nous pouvons enfin voir clairement Tao Mongarten et Bos Brunnen, après le saut de temps de trois ans qui se produit dans Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Fée secrète. Quel étirement notre petit savant a frappé!

Tao Mongarten et Bos Brunnen regardent par la fenêtre de l’Atelier Ryza 2

Tao et Bos pour ceux qui les veulent pic.twitter.com/IMpyeL5MC8 – Ichikyo (@ Ichikyo57) 5 août 2020

Bien que nous ayons mis le tweet d’où nous avons obtenu l’image ci-dessus, rappelez-vous que vous avez en tête de l’actualité une comparaison entre l’ancien design des deux et l’actuel. Donc d’abord, mis à part l’augmentation évidente de la hauteur du Tao, on peut voir que il n’a pas mis de côté ses investigations, qu’il a un certain air à Empel Vollmer, ce qui aurait du sens d’avoir été son professeur dans le premier opus et aussi, cela donne le sentiment qu’il est plus déterminé. Avez-vous abandonné vos insécurités d’antan? En revanche, nous sommes curieux de savoir ce qu’il porte sur le dos et les lunettes d’aviation qu’il porte autour du cou. Le dos pourrait être une arme, tandis que les verres indiquent un objectif possible qui a été fixé.

Bos Brunnen, malheureusement, ne donne pas grand chose à dire avec son design. Le plus remarquable est qu’il n’a plus sa poitrine exposée, ce avec quoi nous imaginons que Gust essaiera de nous dire qu’il a mûri avec les événements de la Atelier Ryza original. Reste à savoir s’il est un personnage jouable dans la suite. Les nouvelles s’arrêtent-elles ici? Eh bien non, apparemment un personnage nommé « Seli Glows » sera annoncé prochainement. Ce sera une femme, qui selon « bk2128 » aura un grand corps et pas trop de vêtements à dire. Votre seiyuu sera Fujii Yukiyo (Latifa dans Amagi Brilliant Park, Ikki dans Rakudai Kishi no Cavalry, etc.). Pensez-vous que cela soulèvera autant de controverses que Lila l’a fait à l’époque? Pour l’instant, nous devons attendre, car « Ichikyo57 » a choisi de ne pas le révéler seul. Quoi qu’il en soit, dès que nous en saurons quelque chose ou quoi que ce soit lié au jeu en général, nous le commenterons dans une nouvelle news. Merci d’avoir lu!

Un nouveau lot d’informations à venir pour Atelier Ryza 2 montrera Tao & Bos adulte, et révélera également un nouveau personnage (provisoire TL: Seli Glows, CV Fujii Yukiyo) qui est un Oren tout comme Lila, a apparemment aussi un corps de dynamite et est encore plus légèrement vêtuhttps: //t.co/1ypBzPhQNg pic.twitter.com/juMOFE87L0 Voir également – 黒 凧 BlackKite (@ bk2128) 5 août 2020

La source

en relation