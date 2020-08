« Nous étions peu nombreux et la grand-mère a accouché », est un dicton qui est souvent utilisé en Espagne et qu’avant le déluge de nouvelles que nous avons eu aujourd’hui liées à l’Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, il vient des perles. Avec le duo de Tao Mongarten et Bos Brunnen que nous avons vu ce matin, il y avait des scans montrant un nouveau personnage que « Ichikyo57 » ne voulait pas montrer pour une raison quelconque, « Seli Glows ». Ce personnage a fini par s’appeler, du moins au Japon, Serri Glaus et ce sera une femme que l’on peut accueillir dans notre équipe en combattant.

Serri Glaus est vu pour la première fois dans l’Atelier Ryza 2

Nouvelle info Atelier Ryza 2 présentant Tao Mongarten, Bos Brunnen et Serri Glaus. pic.twitter.com/gTxnsN8Vu8 – HDKirin (@HDKirin) 5 août 2020

Voir également

Malheureusement, il nous est impossible de traduire les textes en ne maîtrisant pas le japonais, mais nous pouvons toujours en tirer du pétrole. Grâce à la première image, ce que nous soupçonnions tous est confirmé, Tao Mongarten sera un personnage jouable. Considérant ceci et ce que Klaudia est aussi, c’est une question de temps qu’ils annoncent le Carême Marslink pour que le quatuor d’amis soit complet. Par contre, quant au design de Serri, que pouvons-nous dire … même s’il est vrai qu’il n’a pas beaucoup de vêtements sur nous à dire et qu’on voit de loin que le créateur a mis un accent particulier sur la mise en valeur de ses cuisses, du moins à première vue il semble que les proportions qu’ils lui ont données sont plus réalistes que celles de Lila. Aimez-vous cet ajout au casting? Pour notre part nous sommes impatients de connaître votre parcours et ce que vous pouvez apporter à l’aventure qui nous attend. Si vous voulez plus d’informations, ne vous inquiétez pas, demain nous aurons le Date de départ japonaise de cette suite et probablement une autre bande-annonce dans laquelle plonger vos dents.

La source

en relation