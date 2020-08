Hier, Gust a conseillé À travers un tweet qu’ils annonceraient aujourd’hui la date de départ des Japonais pour Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, le western restant en l’air car il n’y avait aucun mouvement à cet égard dans les comptes de Koei Tecmo. Ce qui est arrivé à la fin? Malheureusement, pour l’instant, ils n’ont parlé que du jour du lancement japonais, prévu pour le 3 décembre sur les plateformes Nintendo Switch et PlayStation 4, il sortira avant même que l’hiver ne commence. Cependant, sa sortie sur PC est prévue pour janvier Ou qu’est-ce que c’est pareil … Les chances qu’il atteigne l’Occident au cours de ce mois sont très élevées!

L’Atelier Ryza 2 amènera votre aventure au Japon entre décembre et janvier, selon la plateforme

\ # ラ イ ザ 2 12/3 発 売 決定 🎉 / お 待 た せ し ま し た!

『ラ イ ザ の ア ト リ エ 2』 本 日 か ら 予 約 開始 で す‼ ️ 見 違 え る ほ ど 成長 し た タ オ や 新 キ ャ ラ ク タ ー の セ リ を 公開 ✨

ト リ ダ モ ノ さ ん 描 き お ろ し の 的舗 別 特 典 も 必 見 で す 👀 製製 ペ ー ジ へ 急 げ 🏃‍♂️💨

※ Vapeur 版 は 2021 年 1 月 発 売 予 定 で す。 – 「ア ト リ エ」 シ リ ー ズ 公式 @ ラ イ ザ 2 3/12 発 売 決定! (@GustAtelierPR) 6 août 2020

Également Site Web japonais a été mis à jour avec des captures d’écran, des arts clés et de nouvelles informations sur Tao Mongarten, Serri Glaus et Bos Brunnen, qui a été traduit en anglais par le médium « Gematsu » et adapté à l’espagnol par nos soins. Le moment est venu d’obtenir des données sur le mystérieux Serri!

Tao mongarten (seiyuu: Junta Terashima), est un ami d’enfance de Ryza. Il étudie à l’extérieur avec Bos dans la capitale royale, dans le but de devenir savant. Il a beaucoup grandi au cours des 3 dernières années et n’a plus l’apparence d’un enfant victime d’intimidation. Bien qu’il aime toujours lire dans la solitude, puisqu’il y a tellement de choses à voir pour s’exciter dans la capitale royale, il passe beaucoup plus de temps à l’extérieur que lorsqu’il vivait sur l’île.

Serri glaus (seiyuu: Yukiyo Fujii), est une femme de la même espèce que Lila Decyrus (une Oren). Elle est en un voyage pour récolter certaines graines de plantes pour une raison précise et propose d’accompagner le groupe de Ryza pour explorer les ruines antiques. Elle a une personnalité calme et est juste et correcte avec n’importe qui, mais elle est un peu distante avec Ryza pour une raison quelconque.

Bos Brunnen (seiyuu: Yohei Azakami), est un ami d’enfance de Ryza et Tao. Il n’a plus de sentiments négatifs envers Ryza et sa compagnie, et passe beaucoup de temps avec eux, notamment avec Tao, qui étudie également dans la capitale royale. Bos travaille dur pour devenir un digne héritier du nom Brunnen et est toujours aussi grossier que jamais.

Qu’as-tu pensé de l’actualité? Nous nous sommes échappés d’ici avec le sourire, car même sans lancement mondial, avec un peu de chance, nous pouvons profiter de l’Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy dans Janvier, bien plus tôt que prévu. D’un autre côté, nous sommes curieux de connaître Serri, que compte-t-il faire exactement avec ces graines et qu’est-ce que l’exploration des ruines a à voir avec son objectif? Inutile de dire que s’ils le disent, vous pouvez compter sur NextN pour vous tenir au courant… Janvier arrive à grands pas!

