La dernière fois que nous avons rendu compte des ventes au Japon, Animal Crossing: New Horizons avait perdu la couronne au profit d’un nouvel épisode de Gundam. Vous avez peut-être demandé ce qui s’est passé la semaine dernière, une période au cours de laquelle Famitsu n’a pas rapporté les chiffres jusqu’à aujourd’hui, et il l’a fait avec une excellente nouvelle pour Nintendo, car cela marquait le retour d’Animal Crossing: New Horizons à la première place et le plus surprenant est que il l’a fait avec des chiffres choquants.

Famitsu a publié aujourd’hui (via Gematsu), les ventes estimées de logiciels au format physique et matériel au cours des 2 dernières semaines, qui comprenaient du 3 au 9 août et du 10 au 16 août, dans lesquelles, sans trop de concurrence, Animal Crossing : New Horizons a de nouveau mené avec un total de 214070 exemplaires vendus au cours de ces 2 semaines, ce qui a porté le nombre d’exemplaires vendus depuis son lancement à 5551198 exemplaires, ce qui est incroyable si l’on tient compte du fait qu’il a fait ses débuts le 20 mars, il y a environ 5 mois.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Animal Crossing: New Horizons est sur le point de devenir le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon.

Les jeux Nintendo Switch ont repris le tableau des ventes

Au cours de la première semaine, Neptunia Virtual Stars a fait ses débuts, se vendant suffisamment pour atteindre la position 9. C’était la seule sortie à apparaître sur les charts et c’était l’un des 3 titres qui représentaient Sony la première semaine. Cependant, seul Ghost of Tsushima est resté dans le second, qui continue de très bien se vendre et a obtenu la 7e place, laissant ainsi les 9 autres positions réservées aux titres Nintendo Switch, dont Ring Fit Adventure continue de connaître un succès incroyable.

En termes de consoles, Famitsu a publié la somme des ventes pour la période de 2 semaines et, comme vous l’imaginez, la famille Nintendo Switch continue de dominer, avec un peu plus de 300000 unités vendues sur cette période. Les autres positions sont restées les mêmes depuis le dernier rapport.

Ventes de logiciels du 3 au 9 août

Animal Crossing: Nouveaux horizons – 108087

Aventure en forme d’anneau – 66828

Fantôme de Tsushima – 32130

Jeux de clubhouse: 51 Classiques mondiales – 19609

Paper Mario: Le roi de l’origami – 19089

Mobile Suit Gundam: Extreme VS. Maxiboost (Ont.) – 18 178

Mario Kart 8 Deluxe – 16 863

eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Nintendo Switch) – 15,451

Étoiles virtuelles Neptunia – 12331

eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (PlayStation 4) – 9908

Ventes de logiciels du 10 au 16 août

Animal Crossing: Nouveaux horizons – 105983

Aventure en forme d’anneau – 26320

Jeux de clubhouse: 51 classiques mondiaux – 25245

Mario Kart 8 Deluxe – 25032

Paper Mario: Le roi de l’origami – 20978

eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Nintendo Switch) – 16,444

Fantôme de Tsushima – 14,953

Super Smash Bros.Ultimate – 12 673

Épée et bouclier Pokémon – 12603

Super Mario Party – 12293

Ventes de matériel du 3 au 16 août

Commutateur Nintendo – 259765

Nintendo Switch Lite – 62 272

PlayStation 4-6773

PlayStation 4 Pro – 1750

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 1914

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 93

Xbox One X – 55

Xbox One S – 39

Que pensez-vous des chiffres de vente au Japon? Avez-vous déjà votre exemplaire d’Animal Crossing: New Horizons? Dites le nous dans les commentaires.

Récemment, Nintendo a officiellement révélé que son énorme succès avait déjà vendu plus de 22 millions d’unités en moins de 5 mois. Grâce à la grande portée que le jeu a eue dans des secteurs très larges de la population, plusieurs marques ont interagi avec leurs consommateurs à travers le jeu et ont même organisé des campagnes intéressantes en faveur des personnes dans le besoin.

Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant cette page ou en consultant notre avis écrit.

