La société mère de Rockstar souhaite prolonger la durée de vie de son catalogue sur les nouvelles consoles.

Grand Theft Auto V est un jeu ignifuge. L’aventure Rockstar cumule déjà plus de 135 millions d’unités vendues entre la génération passée et actuelle. Mais Prendre deux Ils n’en sont pas satisfaits, et ils relanceront le jeu dans une troisième génération de plus après avoir confirmé qu’il aura une version pour PS5 et Xbox Series X en 2021. Maintenant, le PDG de Take-Two, la société mère de sociétés comme Rockstar Games, 2K Games ou Private Division, garantit que ils reproduiront ce mouvement avec d’autres de ses jeux.

A l’occasion de la dernière réunion financière de Take-Two avec les actionnaires (via Twinfinite), l’une des personnes présentes a demandé Strauss Zelnick s’il est possible que d’autres jeux Take-Two fassent la même chose que GTA V et annoncent un version nouvelle génération pour prolonger sa vie utile. À cela, le PDG de la société a répondu: « Concernant votre question sur anciens titres en route pour les consoles de nouvelle génération, nous laissons toujours ces publicités entre les mains de nos marques, mais Je suis sûr qu’il y en aura plus dans le futur«

Tandis que Take-Two est celui qui a le dernier mot Dans toute décision majeure, l’entreprise préfère que ses différentes divisions fassent les annonces sur leurs jeux respectifs. Et, vu les mots de son PDG, il est clair qu’il y aura plus d’annonces du style à l’avenir, où Red Dead Redemption 2 semble être une valeur sûre. Sur GTA V, Zelnick a ajouté que Rockstar propose toujours « super expériences«En plus de souligner le fait que son jeu est capable de maintenir un tel succès malgré plusieurs générations.

« De toute évidence GTA V a été créé pour l’ancienne génération de consoles. Il est le porte-étendard de cette génération, et nous avons maintenant annoncé que sera disponible dans le prochain génération de console, qui simplement c’est incroyableNous vous rappelons que GTA V était disponible gratuitement sur l’Epic Games Store ce printemps, ce qui a provoqué l’effondrement total des serveurs de la boutique, et si après deux générations vous ne l’avez pas encore essayé, voici l’analyse de GTA V.

