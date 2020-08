Phoenotopia: Awakening vous met dans le rôle de Gail, une simple villageoise qui mène une vie heureuse dans une campagne idyllique. Sans avertissement, un grand vaisseau spatial apparaît dans le ciel nocturne et enlève tous les adultes. En tant que membre maintenant la plus âgée de sa petite communauté, Gail doit commencer à résoudre ce mystère et reconquérir les villageois. Elle ne sait pas grand-chose de la grande aventure qui l’attend, du mal qui se cache dans l’ombre et du rôle qu’elle jouera dans la lutte pour l’existence même de la Terre!

Caractéristiques

Une aventure narrative solo remplie de personnages charmants, de villes dynamiques et de donjons dangereux. Attendez-vous à un temps de jeu charnu de 25 à 50 heures, selon le monde que vous voulez voir!

De nombreuses quêtes secondaires de PNJ. Une mission, dans le style de Zelda, vous permettra d’explorer et d’interagir avec les habitants du monde du jeu à la recherche de PNJ avides de commerce. Après une longue série d’échanges, une arme digne attend comme récompense finale.

Combattez des crapauds envahis, des plantes mangeuses d’humains, des chevaliers entraînés, des mechs géants et même des extraterrestres! Le monde de Phoenotopia a plus de 50 types d’ennemis différents et une difficulté difficile, mais juste.

Mécanique de guérison en temps réel. Dans Dark Souls, choisir de guérir au bon moment pourrait faire la différence entre la vie et la défaite. Certains objets guérissent beaucoup, mais ils sont lents à consommer, alors choisissez le bon objet de guérison pour le travail.

Améliorez vos objets de guérison grâce à un mini-jeu de cuisine!

Ou détendez-vous et imprégnez-vous de l’atmosphère avec le mini-jeu de pêche. Pêcher dans un ancien temple, une belle oasis ou dans l’océan rugissant. Là où il y a de l’eau et du poisson, vous pouvez trouver de la nourriture.

Plus de 10 armes et outils différents pour combattre les ennemis et résoudre des énigmes. Volez avec des bottes de fusée! Tirez avec des arbalètes! Une explosion de bombe! Jouer de la flûte!

De nombreuses façons de devenir plus fort! Trouvez des trésors et achetez de meilleurs équipements ou apprenez de nouvelles techniques de combat d’artistes martiaux qualifiés.

Un monde plein de secrets et d’objets de collection! Trouvez des rubis de cœur pour augmenter votre maximum de HP. Trouvez des pierres de lune pour améliorer vos outils. Trouvez des gemmes d’énergie pour augmenter votre endurance.

Un système de contrôle unique et affiné qui cherche à combiner des éléments de Smash Bros et Dark Souls. Un indicateur de résistance détermine le nombre d’actions que vous pouvez effectuer en même temps. Attaquez, chargez Smash, rampez, marchez, courez ou sprintez sur votre chemin.

Techniques avancées de course rapide. Petit saut de roulis, annulez le délai d’atterrissage avec un roulis, puis annulez le délai de roulis résultant d’une simple pression sur la gâchette.

Appuyez sur L pour effectuer un zoom avant ou arrière. Une fonctionnalité rarement vue sur les sidehifters 2D!

Une carte du monde accessible à pied relie les forêts, les villes, les donjons et les zones secrètes. Appuyez sur un slime de carte errante pour déclencher une rencontre aléatoire!

Un script immersif avec plus de 100 000 mots. Phoenotopia est un roman à part entière!

Plus de 60 chansons originales allant du piano doux et de l’orchestre aux rockers synthé / métal et cornemuse!

Un système de succès, avec 33 badges à gagner, pour les joueurs à la recherche d’un défi supplémentaire et de la rejouabilité.