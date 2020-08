Le Switch a déjà sa juste part de Zelda-des RPG inspirés, mais l’eShop aura bientôt une autre option charmante à considérer grâce à la sortie indépendante, Phénotopie: éveil.

Le jeu sera lancé en exclusivité chronométrée sur Switch en Amérique du Nord et sera disponible à l’achat dans un peu plus de quelques semaines. C’est une version mignonne et colorée du genre qui présente de nombreux mécanismes et traits habituels auxquels vous vous attendez, mais nous espérons qu’il pourra se démarquer de la foule lorsqu’il arrivera sur la plate-forme de Nintendo. Vous pouvez tout lire ci-dessous.

Phoenotopia: Awakening vous place dans le rôle de Gail, une simple villageoise menant une vie heureuse dans une campagne idyllique. Sans avertissement, un grand vaisseau apparaît dans le ciel nocturne et enlève tous les adultes. En tant que membre maintenant la plus âgée de sa petite communauté, Gail doit tenter de résoudre ce mystère et de récupérer les villageois. Elle ne sait pas grand-chose de la grande aventure qui l’attend, du mal qui se cache dans l’ombre et du rôle qu’elle jouera dans la lutte pour la propre existence de la Terre!

Fonctionnalités:

– Une aventure solo narrative remplie de personnages charmants, de villes animées et de donjons dangereux.

– Plus de 10 armes et outils différents pour combattre les ennemis et résoudre des énigmes. Volez avec des bottes de fusée! Explosez avec des bombes! Jouer de la flûte!

– Combattez plus de 50 types d’ennemis différents et 12 rencontres de boss.

– Un monde plein de secrets! Trouvez 33 pierres précieuses d’énergie, 55 morceaux de cœur et 111 pierres de lune.

– Un système de succès, avec 33 badges à gagner, pour les joueurs à la recherche de défis supplémentaires et de rejouabilité.

– Plus de 60 chansons originales allant du piano et de l’orchestre moelleux aux rockers et cornemuses synthétiques / métal déchaînés!

– Une durée de campagne principale estimée à 25 heures de jeu. 50 heures pour les complétistes.

L’équipe de développement dit qu’elle a l’intention de publier le jeu partout où elle le peut dans le temps, mais en raison de sa petite taille, a décidé de se concentrer sur cette version nord-américaine de Switch en priorité. Il sera disponible pour 19,99 $ à partir du 20 août.

Aimez-vous le look du jeu? Pensez-vous pouvoir y faire un tour plus tard ce mois-ci? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires.