Un nouveau multijoueur coopératif Le thème culinaire est proche de l’eShop de la console Joy-Con, il s’agit Bake n Switch, un jeu dans lequel notre objectif est de devenir parmi les boulangers les plus guérilleros, où attaquer les ennemis il faut d’abord pétrir et mettre en leur point d’adorables créatures à lancer contre eux comme des projectiles, sur une centaine de niveaux des plus variés. Pour le moment, la version Nintendo Switch n’a pas encore de date de sortie exacte, même si cela ne devrait pas être long, puisqu’en territoire PC il vient de sortir vendredi dernier, le 21 août, il ne manquera donc que les dernières touches pour pouvoir profiter de cette appétissante aventure coopérative où et quand on veut.

Bande-annonce de Bake n Switch (Nintendo Switch)

Bake ‘n Switch est un jeu coopératif et de combat en ligne et local pour 2 à 4 joueurs. Vous devez sacrifier d’adorables créatures de masse vivante aux Gardiens de la Messe! Mélanger, percer et cuire les pâtes avant la fin du temps imparti. Hé, c’est une tâche difficile, mais quelqu’un doit se faire flageller! Lil’Bun et ses amis à base de pâte à pain sont d’adorables créatures vivantes qu’il faut abattre!

Les boulangers doivent travailler ensemble pour attraper, fusionner et cuire les plus gros petits pains. Puis visez, tirez et marquez! MAIS POURQUOI? SI ILS SONT SI MIGNONS! Il y a bien longtemps dans le monde de la Floride, les maîtres boulangers se sont associés pour vaincre les Moldies. Une infection qui menaçait ces créatures de masse blobulaires déraisonnablement mignonnes, et donc la source de nourriture de leur monde. Les siècles ont passé, mais maintenant quelque chose se reproduit. Le moule est de retour! Alors que le monde est bouleversé, les anciens Gardiens grondent en dessous. Réveillés de l’hibernation pour remplir leurs devoirs jurés de protéger les créatures pâteuses de Fla. Cependant, les Gardiens ont faim. Ils ont vraiment faim, et avant d’aider les boulangers, ils demandent à être nourris! Par conséquent, les boulangers doivent cuire, une tâche incessante de nourrir les gardiens afin qu’ils puissent battre les moules ensemble. Voir également

La source

en relation