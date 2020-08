Larian Studios a récemment annoncé que Baldur’s Gate 3 ne serait pas lancé ce mois-ci comme prévu, mais nous aurons plus d’informations sur le jeu le 18 août.

Larian a fait l’annonce sur Twitter, déclarant qu’il ne publierait pas Baldur’s Gate 3 en accès anticipé ce mois-ci comme prévu. Consultez le tweet ci-dessous.

De bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. BG3 n’atteindra pas le mois d’août, mais c’est juste au coin de la rue. Nous annoncerons la date de sortie, ainsi que de grandes nouvelles sur le Panel From Hell aux côtés de @geoffkeighley, @LarAtLarian et de l’équipe Larian. Accordez le 18 août. https://t.co/S1RlVpJ8yw pic.twitter.com/NCkrnHHpH0 – Larian Studios (@larianstudios) 4 août 2020

«Bonnes et mauvaises nouvelles», lit-on dans le tweet. «Baldur’s Gate 3 n’arrivera pas en août, mais c’est juste au coin de la rue. Nous annoncerons la date de sortie, ainsi que de grandes nouvelles sur le Panel From Hell aux côtés de Geoff Keighley, Swen Vincke et l’équipe de Larian. Syntonisez le 18 août. »

Le livestream Panel From Hell de Baldur’s Gate 3 sera visible sur le site Web officiel de Baldur’s Gate 3 et débutera à 10 h (heure du Pacifique) le 18 août 2020.

Bien que Larian ait été relativement discret sur Baldur’s Gate 3 jusqu’à présent, nous savons certaines choses. Par exemple, oui, vous pouvez frapper tous vos compagnons dans Baldur’s Gate 3, mais la romance sera plus qu’une simple récompense.

«Nous voulons avoir de la jalousie», a déclaré Adam Smith à VG247, écrivain senior de Larian Studios.

«Nous voulons aussi y avoir une grande joie. Mais oui, nous ne voulons pas que ce soit un cas de, « vous m’avez apporté le cadeau que j’aime le plus, alors vous avez +50 d’affection. » C’est beaucoup plus basé sur la façon dont vous traitez avec eux et les choses que vous faire. Donc, quand je dis: «Tout le monde est romantique avec tout le monde», ce n’est pas dans toutes les parties. »

Pendant ce temps, bien que Larian Studios ait déclaré à l’origine que les consoles ne pouvaient pas gérer Baldur’s Gate 3, il a depuis déclaré que le jeu pourrait éventuellement arriver sur console.

Pour plus d’informations sur les relations, la camaraderie, le multijoueur et au-delà dans Baldur’s Gate 3, consultez notre interview complète de Baldur’s Gate 3 et assurez-vous de consulter nos impressions après avoir passé deux heures et demie avec le jeu.