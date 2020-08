FIFA Ultimate Team est la modalité la plus jouée de chaque nouvelle tranche de FIFA. Avec l’arrivée de FIFA 21 le prochain 9 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC, EA Sports a présenté dans une bande-annonce très complète certaines des nouveautés que nous verrons dans le jeu vidéo. Comme dans d’autres aspects, FUT subira une rénovation presque complète dans laquelle des fonctionnalités telles que des événements communautaires se démarqueront ainsi que des options de personnalisation incroyables.

FIFA 21 veut aller plus loin dans les options jouables. C’est pourquoi la variante FUT ajoute diverses options en plus de celles déjà classiques par les vétérans de la marque. L’un d’eux est Événements, pouvant trouver dans les deux mêmes catégories: événements communautaires et événements d’équipe. Dans le premier, nous devrons surmonter divers défis, tandis que dans les épreuves par équipe, nous devrons unir nos forces pour vaincre les rivaux. Dans les deux cas, nous pouvons obtenir des récompenses juteuses telles que des FIFA Coins, entre autres.

Dans FIFA 21 FUT la personnalisation gagnera également un poids significatif. Bien que nous ayons pu modifier certains aspects du club à ce jour, EA Sports donnera à l’utilisateur une liberté totale pour modifier n’importe quelle section de son équipe, y compris bien sûr le stade. Pour FIFA 21, un stade a été conçu qui augmentera en taille et en capacité à mesure que le joueur progressera dans FUT. À partir de là, les options de personnalisation iront des stands, des couleurs de l’équipe et d’un large éventail de possibilités. Comme il ne pouvait en être autrement, les icônes, les légendes authentiques du football qui seront présentes dans FIFA 21. À l’occasion de la bande-annonce, la société a révélé les prénoms et parmi lesquels des noms tels que Eto’o, Xavi Hernández ou Fernando Tours.

Eto’o dans FIFA 21 | EA Sports

«FUT 21 est plus social que jamais. À sa sortie, jouer en ligne en coopération avec vos amis sera possible grâce à des modes tels que Squad Battles, Division Rivals et FUT Friendlies », explique la société. Un accent particulier a également été mis sur les soi-disant améliorations du mode Core, c’est-à-dire les situations critiques qui, dans un match, pourraient améliorer considérablement les statistiques d’un joueur spécifique, comme couper une balle qui était pratiquement un but chanté ou se diriger dans un coin qui terminer à l’intérieur de l’objectif dans la réduction de dernière minute.

FIFA 21 proposera également une version pour la prochaine génération de consoles. Les joueurs qui achètent le jeu sur PS4 et XO recevront automatiquement une mise à jour gratuite pour profiter du titre sur Playstation 5 et Xbox Series X.