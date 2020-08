La bande originale du prochain jeu vidéo UFC 4 a été révélée et est disponible sur Spotify, y compris certaines pistes qui frappent plus fort qu’un «3 pièces et un soda».

Le prochain jeu vidéo UFC 4 devrait sortir le 14 août 2020, mais EA Sports a révélé la bande originale officielle d’un jeu.

Quoi de mieux, ils ont déjà créé une playlist dédiée sur Spotify. Découvrez quelles pistes seront disponibles ici.

UFC 4 – Bande-annonce officielle du mode Carrière | PS4

La bande originale officielle de l’UFC 4…

La bande originale du jeu UFC 4 vient d’être révélée et comprend des chansons d’Eminem, J Cole, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, NF, Stormzy et Run The Jewels.

Trouvez la liste officielle des chansons ci-dessous:

Asap Ferg: Valeur

Avelino: puissance supérieure

BIA: Cover Girl

Cartel Madras: Goonda Gold

Da Odd Couple: Ultimate Force (avec le vrai DMT)

Daz: plus rapide (ft. Tech N9ne)

Denzel Curry x Kenny Bears: So.Incredible.pkg

DJ Shadow: C.O.N.F.O.R.M. (ft. Gift of Gab, Lateef the Truth Speaker et Infamous Taz)

Eminem: Godzilla (avec Juice WRLD)

Fabolous: B.O.M.B.S.

Glass Animals: Tokyo Drifting (ft. Denzel Curry)

Goon Des Garcons: Pression

HDBeenDope: Groupes 2

J. Cole: Enfant du milieu

Jevon: frères Gracie

Labrinthe: Mont Everest

Machine Gun Kelly: Roulette

NF: retours

Phantogramme: en spirale

Run The Jewels: Holy Calama ****

Run The Jewels: Goonies Vs. E.T.

Stormzy: Audacity (avec Headie One)

Terrell Hines: levez-vous

Ils: lumière rouge lumière verte

Wale: Routine (avec Rick Ross et Meek Mill)

Crème fouettée: Told Ya (ft. Lil Xan)

Wiz Khalifa: Still Wiz

Yizzy: un seul

Yo Gotti: plus prêt que jamais

Young T et Bugsey: Don’t Rush (avec Headie One)

Playlist de la bande-son de l’UFC 4 sur Spotify…

La bande originale officielle de l’UFC 4 peut être trouvée sur Spotify en tant que sa propre liste de lecture.

Vous pouvez le trouver en suivant ce lien.