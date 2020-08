DC Fandome a eu lieu hier et la plupart du temps, tout a été impressionnant, de la superbe Wonder Woman à Robert Pattinson, brisant brutalement le visage de quelqu’un. Rocksteady a également révélé Suicide Squad avec le diabolique Superman possiblement contrôlé par Brainiac, et WB Games Montréal a finalement tiré le rideau de côté pour montrer Gotham Knights. Cependant, après la révélation de Gotham Knights, les gens se sont continuellement posés une question: Batman est-il réellement mort? Vous découvrirez ici pourquoi Bruce Wayne est peut-être encore en vie.

Plutôt que de se concentrer sur le Dark Knight comme la série Arkham, Gotham Knights est plutôt un jeu coopératif en ligne à deux joueurs (avec un seul joueur disponible) qui se concentre sur la famille Bat. La prémisse est que le sauveur de Gotham n’est plus là pour arrêter le groupe insensé de voyous de la ville, ce qui signifie que Barbara Gordon et Nightwing doivent maintenant intervenir et prendre la place de Bruce.

Batman est déclaré vraiment mort par lui-même ainsi que la nouvelle citant la déclaration officielle de la mort de Bruce Wayne, mais il est possible que le super-héros milliardaire soit toujours en vie.

Batman est-il vraiment mort à Gotham Knights?

Oui, Batman est mort à Gotham Knights.

La prémisse de Gotham Knights est que Batman est vraiment mort et que la famille Bat doit prendre le relais pour protéger la ville.

La bande-annonce de WB Games Montréal s’ouvre sur un reportage déclarant que Bruce Wayne est confirmé comme décédé, puis Bruce livre lui-même la nouvelle dans un message Code Black pré-enregistré.

Avec des yeux de chiot bleus brillants, Bruce confirme dans le message Code Black qu’il est mort et qu’il appartient maintenant à la famille Bat de protéger Gotham.

Quant à savoir pourquoi ils ont tué le Chevalier Noir, le directeur créatif Patrick Redding a déclaré ce qui suit à DC Fandome (via IGN):

«Nous voulions supprimer toute certitude, tout sentiment de sécurité», a expliqué Redding. «Nous pourrions donc prendre une ville de Gotham où Bruce Wayne opère en tant que Batman depuis, environ 15 ans – avec toute cette histoire, tout son réseau d’alliés – et ensuite le sortir de l’image.

Cela demande vraiment aux joueurs de comprendre: « Comment pourrais-je intervenir et comment pourrais-je protéger Gotham City? »

** spoilers pour la cour des hiboux au-delà de ce point **

Pourquoi Batman pourrait être vivant à Gotham Knights

Nous pensons que Batman pourrait encore être en vie à Gotham Knights.

Beaucoup de gens ont l’impression que Batman n’est pas vraiment mort à Gotham Knights et qu’il est réellement vivant, et nous avons quelques raisons pour lesquelles nous pensons que c’est le cas.

Et toutes ces raisons concernent la Court Of Owls.

Si le jeu suit le scénario de Court Of Owls même sans précision à 100%, la mort de Bruce Wayne pourrait être fausse, comme dans les bandes dessinées.

Bruce Wayne a été piégé dans le labyrinthe de Court Of Owls avec la famille Bat croyant qu’il était mort, et cela pourrait probablement être la même chose à Gotham Knights.

D’un autre côté, Batman ne pouvait vraiment être mort que pour être réanimé par la Court Of Owls qui avait fait de même avec l’arrière-grand-père de Nightwing et leurs autres assassins.

Si tel est le cas, Batman lui-même pourrait être le principal assassin / Talon.

Une autre raison de croire que Batman est vivant est que WB Games Montréal a déclaré que le mystère du jeu était plus grand que la Court Of Owls.

Cela suggère que le mystère s’étendra à et tournera autour de la «mort» de Batman.

Enfin, il est également possible que Batman ait simulé sa mort pour se débarrasser de la Cour des hiboux. Dans les bandes dessinées, la Court Of Owls a sans relâche ciblé Bruce pour être un Wayne, il est donc possible que Batman ait simulé sa mort pour s’échapper et enquêter plus avant sans que personne ne le sache.

Et cela aurait du sens car il ne laisserait pas Gotham sans défense car il sait qu’il peut faire confiance à la famille Bat.

En fin de compte, nous serions choqués si Batman est vraiment mort. Nous ne pensons pas qu’il arrivera à la moitié du jeu et remplacera la famille Bat, mais nous serions stupéfaits s’il ne joue pas un rôle central dans l’histoire ou du moins n’apparaîtra pas à la toute fin.

