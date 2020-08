Un des titres qui n’a cessé de progresser depuis sa la grande première a été Fortnite: Battle Royale. Le titre fou d’Epic Games nous a proposé toutes sortes de nouveautés Depuis sa grande apparition et il est même devenu l’un des royales de bataille les plus réussis, maintenant une bonne base de joueurs actifs tout en réussissant à rassembler une bonne base de joueurs à chaque nouvelle première de ses saisons.

Cette fois, une nouvelle mise à jour arrive à la bataille royale pour nous donner un nouveau mécanisme jouable. Introduite sous le titre Let’s Go for a Walk, cette nouvelle mise à jour introduit une série de nouveautés jouables grâce aux véhicules. Bien sûr, ceux-ci ne viennent pas seuls, mais l’entreprise a également présenté l’arrivée des stations de radio et, d’autre part, des stations-service.

À propos de cette actualité, vous pouvez trouver la bande-annonce présentant ces formidables nouveautés dans le vrai style d’Epic Games. Bien sûr, comme le mentionne la société, les joueurs sont invités à monter dans la voiture pour prendre la route ou faire un tour sur la carte. Une grande première qui nous amène des voitures à la bataille royale pour la première fois et, à moins que la voiture ne soit déjà démarrée, vous y trouverez toujours les clés.

Il existe actuellement 4 types de véhicules dans le jeu et, comme les joueurs le savent, les ressources sont une denrée rare à de nombreuses reprises. Pour cette raison, la société encourage les joueurs à rechercher les bidons d’essence qui sont éparpillés dans les lieux s’ils ne trouvent pas de station-service à proximité. Le meilleur? Ces bidons peuvent être transportés par le joueur pour pouvoir les recharger dans une station-service. Une toute nouvelle expérience à venir sur Fortnite, disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, iOS et Android.