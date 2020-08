Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games a une excellente nouvelle pour la communauté Fortnite, car les joueurs pourront investir moins pour obtenir des PaVos et les articles qu’ils veulent tant. La raison? La société diminuera le coût de la monnaie Battle Royale de manière permanente à partir d’aujourd’hui.

Mieux encore, la promotion s’appliquera à toutes les plateformes. Cela signifie que les V-Bucks et certaines autres offres impliquant de l’argent réel seront plus accessibles sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, Mac et mobiles.

Cette décision d’Epic Games a une bonne justification, au moins sur les appareils iOS et Android. L’entreprise recevra désormais des paiements directs pour éviter les commissions élevées de l’App Store et de Google Play.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Epic réduit les prix de Fortnite et évitera les commissions de tiers

Par le biais d’une déclaration, Epic Games a confirmé que les joueurs pourront obtenir des V-Bucks et des offres à venir avec jusqu’à 20% de réduction avec certains modes de paiement. L’étude a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une offre temporaire, car il s’agit des nouveaux prix qu’elle traitera à partir d’aujourd’hui.

La remise jusqu’à 20% sera disponible sur tout achat en argent réel sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac. En ce qui concerne les appareils mobiles, Epic ajoutera une nouvelle option pour recevoir des paiements directement.

Cela signifie que si les joueurs décident de payer l’App Store ou Google Play, ils devront investir un peu plus. Les paiements directs à Epic seront moindres, ils seront donc sans aucun doute l’option préférée des joueurs.

«Actuellement, lors de l’utilisation des options de paiement Apple et Google, Apple et Google facturent des frais de 30% et la remise jusqu’à 20% ne s’applique pas. Si Apple ou Google réduisent leurs taux de paiement à l’avenir, Epic leur transférera les économies », indique l’étude.

Par exemple, pour acheter 1000 V-Bucks sur mobile, les joueurs devront dépenser 9,99 $ US plus taxes dans les magasins Apple et Google. Au lieu de cela, le paiement direct à Epic ne sera que de 7,99 USD.

Epic a assuré que ce changement sera lancé aujourd’hui dans certains pays, mais que la liste des régions s’allongera bientôt. Les joueurs ayant acheté des PaVos du 14 juillet au 13 août 2020 recevront une compensation pour les ajustements de prix avant le 17 août.

De plus, pour célébrer ce changement, Epic offrira à tous les joueurs actifs la pioche Shooting Starstaff. Enfin, la société a promis d’ajouter un support pour accepter les achats avec des devises de plus de pays dans les mois à venir.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les joueurs sont préoccupés par ce bug mortel de Fortnite

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.