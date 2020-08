Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Un nouveau jeu vidéo Samurai Jack est sur le point de sortir après tant d’années depuis le dernier opus. Bien que nous ayons déjà eu l’occasion de voir plusieurs vidéos de gameplay, il y a encore plusieurs doutes parmi les fans sur le contenu du jeu ou ils peuvent s’interroger sur la durée approximative de l’aventure. Pour tous, il y a une excellente nouvelle, car un chef de projet a partagé le nombre d’heures de jeu que Samurai Jack: Battle Through Time offrira et a révélé que cela constituera un grand défi pour les fans inconditionnels.

Le directeur du jeu, Hiroaki Matsui, a participé à une interview avec Nintendo Everything et au cours de la session a révélé que la nouvelle aventure de Jack aura une bonne durée, car il faudra environ 10 heures pour terminer la campagne en difficulté normale. Cependant, si vous êtes un joueur qui termine tous ses titres, alors vous aurez plus d’heures de divertissement, car il ne sera pas possible de débloquer « suffisamment d’objets de collection et de compétences avec cette difficulté ».

Dans le cas où vous l’avez manqué: Samurai Jack: Battle Through Time est géré par des créatifs qui ont participé à des jeux Ninja Gaiden.

Samurai Jack: Battle Through Time aura une option de difficulté exigeante

Matsui prévoyait que le nouveau jeu Samurai Jack offrira un grand défi aux joueurs qui, en plus d’être fans de la franchise, recherchent des jeux difficiles, car le titre aura plusieurs niveaux de difficulté, en particulier, le développeur a mentionné que des niveaux supérieurs à Normal Ce sont des maîtres samouraïs et des maîtres des maîtres. Donc, ceux qui veulent débloquer toutes les compétences et objets de collection devront également essayer ces difficultés.

Le réalisateur n’a pas détaillé comment les différents niveaux de difficulté affecteront l’expérience, mais a mentionné que plus la difficulté est élevée, plus les ennemis sont difficiles, donc « il faudra du courage pour jouer ». Tout au long de l’aventure, Jack pourra acquérir des compétences et la technique de combat et la mobilité se développeront à mesure qu’il progressera.

Trouver: Samurai Jack: Battle Through Time sera basé sur la fin de la série animée.

Qu’avez-vous pensé de la durée du jeu? Essaierez-vous de le transmettre à la difficulté la plus élevée? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Samurai Jack: Battle Through Time fera ses débuts numériquement le 21 août sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Cependant, il y aura également des éditions physiques gérées par Limited Run Games et l’une des éditions comprend de nombreux objets de collection. Il faut savoir que les versions physiques seront disponibles quelques mois après le lancement numérique.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Samurai Jack: Battle Through Time, nous vous invitons à consulter cette page.

