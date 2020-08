Studios de jeux Xbox

Le redémarrage de Battletoads 2020 est maintenant disponible sur Xbox One et PC via Game Pass ou Steam. Il a reçu de nombreux éloges avec des critiques positives affirmant qu’il s’agit du «jeu Xbox le plus excitant de l’année», et cela a naturellement attiré l’attention des joueurs sur d’autres systèmes. Grâce à la positivité entourant son lancement ainsi qu’à l’historique de la franchise, beaucoup de gens se demandent: Battletoads arrive-t-il sur Nintendo Switch et PS4? Vous découvrirez ici tout ce qu’il y a à savoir.

Avec un beau style artistique et beaucoup de rires à faire, il n’est pas étonnant que Battletoads 2020 ait reçu des critiques aussi fortes. C’est un bagarreur beat-em-up qui peut être apprécié seul ou avec deux amis, et Rare a célébré son lancement en ajoutant un navire Fightin ’Frogs à Sea Of Thieves.

Alors que les joueurs sur Xbox One et Steam peuvent désormais en profiter, les joueurs de Nintendo Switch et PS4 se demandent si cela viendra sur leur plate-forme de choix.

Battletoads sortira-t-il sur Nintendo Switch et PS4?

Battletoads 2020 ne sortira pas sur Nintendo Switch ou PS4.

Le redémarrage n’est sorti que pour Xbox One et PC, et aucun plan n’a été annoncé en ce qui concerne Nintendo Switch ou PS4 pour Battletoads.

Il est possible qu’elle arrive sur d’autres consoles à une date ultérieure similaire à d’autres exclusivités Microsoft antérieures telles que Cuphead.

Cependant, Battletoads est publié par Xbox Game Studios et il s’agit d’une adresse IP appartenant à Microsoft grâce à l’acquisition de Rare.

Cela rend peu probable que Battletoads arrivera sur d’autres systèmes à moins que Microsoft ne l’autorise.

