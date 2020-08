Le DLC comprend 11 des meilleurs tubes du groupe de rock alternatif californien.

Après un court teaser avec lequel le studio la semaine dernière Battre les jeux a annoncé qu’il arriverait très bientôt nouvelle musique Pour Beat Saber, la semaine a commencé avec une agréable surprise pour les amateurs de ce jeu de rythme. Un nouveau Pack de contenu téléchargeable a été publié dans le jeu et cette fois c’est Linkin Park le groupe invité.

Le nouveau package rassemble 11 des meilleurs tubes du groupe de rock alternatif californien et son prix est de 13,99 euros / 13,99 dollars pour le package complet ou 1,99 euros / 1,99 dollars dans le cas de choisir l’une des chansons séparément. Les joueurs pourront également profiter d’un nouveau thème visuel du tunnel urbain Inspiré du clip de la chanson One Step Closer.

Sous le liste de chansons qui sont inclus.

Bleed it out

Briser l’habitude

Perdre connaissance

Abandonné

À la fin

Nouvelle division

Engourdi

Un peu plus près

Papercut

Quelque part où je me sens chez moi

Ce que j’ai fait

Avec cet ajout, le catalogue Beat Saber il atteint déjà 84 chansons, ayant d’autres packages de contenu premuim en collaboration avec des groupes tels que Green Day, Imagine Dragons et Panic at the Disco! ainsi que le label Monstercat et le musicien Timbaland.

Le jeu a récemment atteint les deux millions d’exemplaires vendus, devenant ainsi l’une des propositions de réalité virtuelle les plus réussies et son développeur, Beat Games, a été acheté par Facebook pour rejoindre les studios Oculus.

